Новопризначений заступник глави Офісу Президента Олег Татаров брав активну участь в кримінальній справі проти Сергія Стерненка. Зокрема, він вимагав від суду довічного ув'язнення для одеського активіста.

Інформацію оприлюднили журналіста видання "Слідство.Інфо", а також сам Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі. Журналісти кажуть, що довідалися про цю інформацію з копії клопотання Татарова до слідчого СБУ, яка опинилася в їх розпорядженні.

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Що відомо про роль Татарова в справі проти Стерненка

У 2019 році Татаров був адвокатом дружини Івана Кузнєцова, який загинув у травні 2018 року від ножових поранень внаслідок сутички зі Стерненком.

У клопотанні до слідчого СБУ Татаров наполягав у листі, що Стерненко начебто мав намір убити Кузнецова та Ісайкула і наполягає на оголошенні йому підозри в закінченому замаху на вбивство двох і більше осіб. Санкція цієї статті передбачає покарання аж до довічного ув'язнення .

. Також Татаров вимагав оголосити підозру в умисному вбивстві.

Через тиждень після цього листа старший слідчий СБУ Дмитро Кувачов відповів Татарову, що слідство врахує "викладені у клопотанні обґрунтування" й пообіцяв повідомити йому про подальші рішення додатково.

Татаров на прохання Портнова вписався за найманого тітушку та заступився не тільки за нього, а і за замовника замаху на мене. Справжній профі з високими моральними якостями, як і казав Зеленський,

– іронізує Стерненко.







Лист Татарова до СБУ / Документ "Слідство Інфо"

Що відомо про Татарова та його призначення в ОП

5 серпня Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова

заступником керівника Офісу Президента.

Раніше він був заступником керівника Головного слідчого управління МВС за президента-втікача Віктора Януковича.

У період Революції Гідності Татаров заявляв, що майданівці "самі у себе стріляють і нападають на "Беркут".

Чутки про призначення Татарова в ОП ходили ще з квітня 2020.

Тоді Ініціативна група постраждалих та поранених на Майдані вимагала від Зеленського "припинити призначати на вищі державні посади зрадників Януковича і чітко озвучити свою позицію в цьому питанні".

Цікаво Заступник Єрмака Татаров заробив майже 5 мільйонів гривень у 2019, а його дружина – трохи більше