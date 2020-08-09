Новоназначенный заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров активно участвовал в уголовном деле против Сергея Стерненко. В частности, он требовал от суда пожизненного заключения для одесского активиста.

Информацию обнародовали журналиста издания "Следствие.Инфо", а также сам Сергей Стерненко в своем телеграмм-канале. Журналисты говорят, что узнали эту информацию из копии ходатайства Татарова к следователю СБУ, которая оказалась в их распоряжении.

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Что известно о роли Татарова в деле против Стерненко

В 2019 году Татаров был адвокатом жены Ивана Кузнецова, который погиб в мае 2018 года от ножевых ранений в результате стычки с Стерненко.

В ходатайстве к следователю СБУ он настаивал в письме, что Стерненко вроде бы намеревался убить Кузнецова и Исайкула и настаивает на объявлении ему подозрения в законченном покушении на убийство двух и более человек. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Также Татаров требовал объявить подозрение в умышленном убийстве.

Через неделю после этого письма старший следователь СБУ Дмитрий Кувачов ответил Татарову, что следствие учтет "изложенные в ходатайстве обоснования" и пообещал сообщить ему о дальнейших решения дополнительно.

Татаров по просьбе Портнова вписался за наемного титушку и вступился не только за него, а и за заказчика покушения на меня. Настоящий профи с высокими моральными качествами, как и говорил Зеленский,

– иронизирует Стерненко.







Письмо Татарова в СБУ / Документ "Слідство Інфо"

Что известно о Татарове и его назначении в ОП

5 августа Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента.

Ранее он был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД при президенте-беглеце Викторе Януковиче.

В период Революции Достоинства Татаров заявлял, что майдановцы сами в себя стреляют и нападают на "Беркут".

Слухи о назначении Татарова в ОП ходили еще с апреля 2020.

Тогда Инициативная группа пострадавших и раненых на Майдане требовала от Зеленского "прекратить назначать на высшие государственные должности изменников Януковича и четко озвучить свою позицию в этом вопросе".

Интересно Заместитель Ермака Татаров заработал почти 5 миллионов гривен в 2019, а его жена – чуть больше