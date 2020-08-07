Заместитель Ермака Татаров заработал почти 5 миллионов гривен в 2019, а его жена – чуть больше
Олег Татаров – новый заместитель главы Офиса Президента Ермака, который во время Революции Достоинства был спикером МВД режима Януковича. В декларации за 2019 Татаров указал почти 10 миллионов гривен доходов семьи, несколько квартир и земельных участков.
Состояние и заработки Татарова – нового заместителя Ермака
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Имущество движимое и недвижимое
В декларации Татарова за 2019, опубликованной на сайте НАПК, указано:
- Два земельных участка в Киевской области,
- Квартиру в Киеве площадью 128 "квадратов",
- Квартиру, которой обладают сын и дочь Татарова.
- По два машиноместа – и у Татарова, и у его жены.
- Но автомобиль – только один (Mercedes-Benz GLS 350 2017 года).
Заработки и сбережения
- В 2019 году он заработал 4,4 миллиона гривен от предпринимательской деятельности.
- Еще 100 тысяч гривен заработал как преподаватель в Национальной академии внутренних дел.
- 62 тысячи заработал в УкрБуд,
- А 126 тысяч – в адвокатском объединении "Креденс" (третью капитала объединения владеет Татаров).
- 250 тысяч евро Татаров держит в банке, а наличными – 400 тысяч долларов и 950 тысяч гривен.
Добавим, что супруги Татаровы в 2019 году получили еще 3 миллиона гривен за расторжение договора об участии в Фонде финансирования строительства от компании "Житло-Капитал".
Коротко о Татаровк и его назначении в ОП
- 5 августа Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя ОП.
- Олег Татаров ранее был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД при беглом президенте Викторе Януковиче.
- В период Революции Достоинства Татаров заявлял, что майдановцы "сами в себя стреляют и нападают на "Беркут".
- Слухи о назначении Татарова в ОП ходили еще с апреля 2020.
- Тогда Инициативная группа пострадавших и раненых на Майдане требовала от Зеленского "прекратить назначать на высшие государственные должности предателей Януковича и четко озвучить свою позицию в этом вопросе".