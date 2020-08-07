Олег Татаров – новый заместитель главы Офиса Президента Ермака, который во время Революции Достоинства был спикером МВД режима Януковича. В декларации за 2019 Татаров указал почти 10 миллионов гривен доходов семьи, несколько квартир и земельных участков.

Состояние и заработки Татарова – нового заместителя Ермака

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Имущество движимое и недвижимое

В декларации Татарова за 2019, опубликованной на сайте НАПК, указано:

Два земельных участка в Киевской области,

Квартиру в Киеве площадью 128 "квадратов",

Квартиру, которой обладают сын и дочь Татарова.

По два машиноместа – и у Татарова, и у его жены.

Но автомобиль – только один (Mercedes-Benz GLS 350 2017 года).

Интересно, что по договору об участии в Фонде финансирования строительства Олег Татаров обладает еще четырьмя квартирами в Киеве – но пока они не достроены.

Заработки и сбережения

В 2019 году он заработал 4,4 миллиона гривен от предпринимательской деятельности.

Еще 100 тысяч гривен заработал как преподаватель в Национальной академии внутренних дел.

62 тысячи заработал в УкрБуд,

А 126 тысяч – в адвокатском объединении "Креденс" (третью капитала объединения владеет Татаров).

250 тысяч евро Татаров держит в банке, а наличными – 400 тысяч долларов и 950 тысяч гривен.

Интересно, что Татьяна – жена Татарова – заработала 100 тысяч в Национальной академии внутренних дел и 102 тысячи в "Креденс". А вот от предпринимательства заработала больше мужа – 4,9 миллиона гривен.

Добавим, что супруги Татаровы в 2019 году получили еще 3 миллиона гривен за расторжение договора об участии в Фонде финансирования строительства от компании "Житло-Капитал".

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