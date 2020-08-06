Влияние Авакова максимальное, - активист Автомайдана возмущен назначением Татарова
Новым заместителем главы Офиса Президента стал один из руководителей МВД правительства Николая Азарова – Олег Татаров. Владимир Зеленский назначил его на эту должность своим указом накануне. Татаров будет формировать государственную политику в сфере правоохранительной деятельности.
Виталий Устименко – активист Революции Достоинства – пояснил, что это назначение для него является принципиальным и важным моментом. Об этом он сказал в прямом эфире 24 канала.
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Ведь во времена Майдана и пребывания Януковича на посту президента Татаров публично, с позиции МВД, заявлял о преследовании 4 автобусов "Беркута" активистами Автомайдана.
Устименко уточнил, что подразумевает 22 января 2014 года. Именно тогда "Беркут" совершил засаду на активистов, разбил и сжег их автомобили и избил многих людей. За это, по сути, до сих пор никто не понес ответственности.
Те же сотрудники, которые нападали на активистов, до сих пор работают в структуре МВД. Поэтому для меня эта история – прежде всего об участии Татарова в публичной кампании против участников Революции Достоинства,
– подчеркнул он.
Активист добавил: Кроме этого, речь идет также и о ненаказанности всех участников режима Януковича. Поэтому эта история потребует реакции участников Майдана и общественного сектора в целом.
Экс-помочник Захарченко стал заместителем Ермака / Фото "Закон и бизнес"
"Это серьезный вызов для всех нас. Нам предлагают проглотить конкретного и реального представителя МВД, милиции времен Захарченко. Мы должны перейти к активным действиям", – считает Устименко.
Почему Зеленский назначил Татарова
По его мнению, назначение Татарова может означать, что он имеет какое-то лобби в Офисе Президента и МВД. Активист предполагает, что речь идет о роли "вечного" министра внутренних дел Арсена Авакова.
Устименко, в частности, вспомнил разговор Зеленского с Аваковым, который состоялся накануне: тогда глава государства напомнил министру, кто из них является президентом.
Активист убежден, что именно назначение Татарова на самом деле показывает, кто является президентом. А также то, кто способен осуществлять кадровую политику, структурно влиять на государственные институты и кому "абсолютно по барабану, какой шлейф тянется за тем или иным человеком".
Это история о влиянии и способности Авакова переворачивать любые возможные и невозможные вещи. И возвращать люстрованого чиновника. Это история о том, что возможно все. Влияние Авакова здесь максимальное,
– считает Устименко.
Он добавил, что Офис Президента – это структура, которая ставит себе целью фактически влиять на состояние дел в государстве. Поэтому там могут быть лобби разных политических субъектов. И предположил, что его главу Андрея Ермака вполне устраивает назначение Татарова.
"Несмотря на то, как к этому относятся Зеленский или Ермак, мы должны показывать публичную реакцию. Бить по рейтингу Зеленского, потому что это, по сути, его вертикаль. Чтобы такие назначения не могли быть возможны в дальнейшем", – подытожил он.
Устименко о назначении Татаренко в ОП: смотрите видео 24 канала