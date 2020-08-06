Новым заместителем главы Офиса Президента стал один из руководителей МВД правительства Николая Азарова – Олег Татаров. Владимир Зеленский назначил его на эту должность своим указом накануне. Татаров будет формировать государственную политику в сфере правоохранительной деятельности.

Виталий Устименко – активист Революции Достоинства – пояснил, что это назначение для него является принципиальным и важным моментом. Об этом он сказал в прямом эфире 24 канала.

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Ведь во времена Майдана и пребывания Януковича на посту президента Татаров публично, с позиции МВД, заявлял о преследовании 4 автобусов "Беркута" активистами Автомайдана.

Устименко уточнил, что подразумевает 22 января 2014 года. Именно тогда "Беркут" совершил засаду на активистов, разбил и сжег их автомобили и избил многих людей. За это, по сути, до сих пор никто не понес ответственности.

Те же сотрудники, которые нападали на активистов, до сих пор работают в структуре МВД. Поэтому для меня эта история – прежде всего об участии Татарова в публичной кампании против участников Революции Достоинства,

– подчеркнул он.

Активист добавил: Кроме этого, речь идет также и о ненаказанности всех участников режима Януковича. Поэтому эта история потребует реакции участников Майдана и общественного сектора в целом.

Экс-помочник Захарченко стал заместителем Ермака / Фото "Закон и бизнес"

"Это серьезный вызов для всех нас. Нам предлагают проглотить конкретного и реального представителя МВД, милиции времен Захарченко. Мы должны перейти к активным действиям", – считает Устименко.

Важно! Олег Татаров одним из первых попал под действие люстрации. До 2014 года он работал заместителем начальника Главного следственного управления МВД при министре Виталии Захарченко. В период Революции Достоинства он убеждал международных партнеров, что майдановцы "сами в себя стреляют и нападают на "Беркут".

Почему Зеленский назначил Татарова

По его мнению, назначение Татарова может означать, что он имеет какое-то лобби в Офисе Президента и МВД. Активист предполагает, что речь идет о роли "вечного" министра внутренних дел Арсена Авакова.

Устименко, в частности, вспомнил разговор Зеленского с Аваковым, который состоялся накануне: тогда глава государства напомнил министру, кто из них является президентом.

Справка. Ранее советник главы АП Михаил Подоляк заявил, что глава МВД Арсен Аваков больше не является угрозой для Владимира Зеленского. Мол, президент четко объяснил министру, кто в стране главный.

Активист убежден, что именно назначение Татарова на самом деле показывает, кто является президентом. А также то, кто способен осуществлять кадровую политику, структурно влиять на государственные институты и кому "абсолютно по барабану, какой шлейф тянется за тем или иным человеком".

Это история о влиянии и способности Авакова переворачивать любые возможные и невозможные вещи. И возвращать люстрованого чиновника. Это история о том, что возможно все. Влияние Авакова здесь максимальное,

– считает Устименко.

Он добавил, что Офис Президента – это структура, которая ставит себе целью фактически влиять на состояние дел в государстве. Поэтому там могут быть лобби разных политических субъектов. И предположил, что его главу Андрея Ермака вполне устраивает назначение Татарова.

"Несмотря на то, как к этому относятся Зеленский или Ермак, мы должны показывать публичную реакцию. Бить по рейтингу Зеленского, потому что это, по сути, его вертикаль. Чтобы такие назначения не могли быть возможны в дальнейшем", – подытожил он.

Устименко о назначении Татаренко в ОП: смотрите видео 24 канала