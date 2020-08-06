Новим заступником глави Офісу Президента став один з керівників МВС уряду Миколи Азарова – Олег Татаров. Володимир Зеленський призначив його на цю посаду своїм указом напередодні. Татаров формуватиме державну політику у сфері правоохоронної діяльності.

Віталій Устименко – активіст Революції Гідності – пояснив, що це призначення для нього є принциповим та важливим моментом. Про це він сказав в прямому ефірі 24 каналу.

Цікаво Призначення Татарова: хто міг покликати політика часів Януковича в Офіс Президента

Адже в часи Майдану та перебування Януковича на посаді президента Татаров публічно, з позиції МВС, заявляв про переслідування 4 автобусів "Беркуту" активістами Автомайдану.

Устименко уточнив, що має на увазі 22 січня 2014 року. Саме тоді "Беркут" здійснив засідку на активістів, потрощив та спалив їхні автомобілі та побив багатьох людей. За це, по суті, досі ніхто не поніс відповідальності.

Ті ж співробітники, які нападали на активістів, досі працюють у структурі МВС. Тому для мене ця історія – насамперед про участь Татарова в публічній кампанії проти учасників Революції Гідності,

– підкреслив він.

Активіст додав: крім цього, йдеться також і про непокараність всіх учасників режиму Януковича. Тому ця історія вимагатиме реакції учасників Майдану та громадського сектору в цілому.



Експомічник Захарченка став заступником Єрмака / Фото "Закон і бізнес"

"Це серйозний виклик для всіх нас. Нам пропонують проковтнути конкретного та реального представника МВС, міліції часів Захарченка. Ми маємо перейти до активних дій", – вважає Устименко.

Важливо! Олег Татаров одним з перших потрапив під дію люстрації. До 2014 року він працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС при міністрі Віталії Захарченко.



У період Революції Гідності Татаров переконував міжнародних партнерів, що майданівці "самі себе стріляють і нападають на "Беркут".

Чому Зеленський призначив Татарова

На його думку, призначення Татарова може означати, що він має якесь лобі в Офісі Президента та МВС. Активіст припускає, що йдеться про роль "вічного" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Устименко, зокрема, пригадав розмову Зеленського з Аваковим, яка відбулася напередодні: тоді глава держави нагадав міністру, хто з них є президентом.

Довідка. Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що глава МВС Арсен Аваков більше не є загрозою для Володимира Зеленського. Мовляв, президент чітко пояснив міністру, хто в країні головний.

Активіст переконаний, що саме призначення Татарова насправді показує, хто є президентом. А також те, хто здатен здійснювати кадрову політику, структурно впливати на державні інституції та кому "абсолютно по барабану, який шлейф тягнеться за тою чи іншою людиною".

Це історія про вплив та здатність Авакова перевертати будь-які можливі та неможливі речі. І повертати люстрованого чиновника. Це історія про те, що можливо все. Вплив Авакова тут максимальний,

– вважає Устименко.

Він додав, що Офіс Президента – це структура, яка має на меті фактично впливати на стан справ в державі. Тому там можуть бути лобі різних політичних суб'єктів. І припустив, що його голову Андрія Єрмака цілком влаштовує призначення Татарова.

"Не дивлячись на те, як до цього ставляться Зеленський чи Єрмак, ми повинні показувати публічну реакцію. Бити по рейтингу Зеленського, тому що це, по суті, його вертикаль. Аби такі призначення не могли бути можливими надалі", – підсумував він.

Устименко про призначення Татарова в ОП: дивіться відео 24 каналу