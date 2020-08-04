Радник голови ОПУ Михайло Подляк заявив, що глава МВС Арсен Аваков більше не є загрозою для Володимира Зеленського. Мовляв, президент чітко пояснив міністру, хто в країні головний.

Інколи Арсен Аваков занадто очевидно намагається перетягнути на себе функції президента, заявив радник з антикризових комунікацій голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Зараз, по-моєму, Володимир Олександрович делікатно, але чітко пояснив, що президент в цій країні він і лише він. Отже й ключові напрямки визначає лише він, а в Арсена Борисовича – безпека,

– зазначив радник Єрмака.

На уточнення щодо того, коли саме відбулася така розмова, він зауважив, що це була не одна розмова. За його словами, це питання поведінкових внутрішніх реакцій, що іноді проявляються за кулуарами.

"Мені здається, що оця диспозиція виникла протягом останніх трьох-чотирьох місяців. Тоді вже точно зрозуміло, що Володимир Олександрович – це серйозний гравець і він прийшов на досить тривалий час", – заявив Михайло Подоляк.

Він одразу ж уточнив, що в цьому контексті говорить точно не про авторитаризм чи становлення поліцейської держави. Водночас Зеленський затримається в політиці значно довше, ніж багато хто міг подумати.

Арсен Борисович теж це зрозумів, і це дуже добре. Тому що неможливо ефективно працювати, коли існує чиясь ілюзія, що він має право перетягувати на себе функції президента,

– підкреслив радник голови ОПУ.

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Резюмуючи, він також наголосив, що має найтепліші почуття до Арсена Авакова. Мовляв, втриматися 6 років на посаді голови МВС – це "крута історія".

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