Голова "Центру у протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що Володимир Зеленський несе відповідальність за те, що лишив на посаді голови МВС Арсена Авакова.

Активіст пояснив, що не розуміє мотивів президента. Однак, якщо той думає, що може контролювати Авакова – то він дурень. Про це активіст сказав в інтерв'ю 24 каналу у програмі "БезМаски-шоу".

Інтерв'ю читайте тут Про ставлення до Зеленського і навіщо президенту Аваков: відверте інтерв'ю з Шабуніним

"Якщо Зеленський думає, що він контролює Авакова, то він дурень просто. Якщо він його контролює, і Зеленський погоджується з тим, що робить Аваков – то це ще гірше. Тобто це гірше, ніж нерозуміння. Це розуміння і співучасть", – зазначив Шабунін.

Активіст наголосив, що Зеленський несе відповідальність, адже саме він і його партія "Слуга народу" вже двічі лишали Авакова в уряді – і це було вже після вбивства п'ятирічного Кирила.

Шабунін додав, що все менше вірить у те, що Зеленським маніпулюють.

"Як можна зманіпулювати інформацію про Авакова, як можна пояснити, що в нас поліція заманила жінку, як свідка в відділок і ґвалтувала 9 годин? Це треба взагалі в голові нічого не мати? Дуже зручно: "Я нічого не розумію, це там Аваков якось намалювався, там Дубінський якось намалювався, якось так всьо незрозуміло, хі-хі-хі", – сказав Шабунін.

Важливо. Вночі з 22 на 23 липня невідомі підпалили будинок Віталія Шабуніна. Деталі – тут.

Дивіться повне відео інтерв'ю 24 каналу з Віталієм Шабунін

Що відомо про протести проти Авакова

Україною прокотилася хвиля протестів на невдоволення роботою глави МВС. Її учасники вимагали відставки Арсена Авакова. Причиною стали останні резонансні події в Україні: