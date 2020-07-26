Председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за то, что оставил на посту главы МВД Арсена Авакова.

Активист пояснил, что не понимает мотивов президента. Однако, если тот думает, что может контролировать Авакова – то он дурак. Об этом активист сказал в интервью 24 каналу в программе "БезМаски-шоу".

Интервью читайте здесь Об отношении к Зеленскому и зачем президенту Аваков: откровенное интервью с Шабуниным

"Если Зеленский думает, что он контролирует Авакова, то он дурак просто. Если он его контролирует, и Зеленский соглашается с тем, что делает Аваков – то это еще хуже. То есть это хуже, чем непонимание. Это понимание и соучастие", – отметил Шабунин.

Активист подчеркнул, что Зеленский несет ответственность, ведь именно он и его партия "Слуга народа" уже дважды оставляли Авакова в правительстве – и это было уже после убийства пятилетнего Кирилла.

Шабунин добавил, что все меньше верит в то, что Зеленским манипулируют.

"Как можно сманипулировать информацию об Авакове, как можно объяснить, что у нас полиция заманила женщину, как свидетеля в участок и насиловала 9 часов? Это надо вообще в голове ничего не иметь? Очень удобно: "Я ничего не понимаю, это там Аваков как-то нарисовался, там Дубинский как-то нарисовался, как-то так все непонятно, хи-хи-хи", – сказал Шабунин.

Справка. Ночью с 22 на 23 июля неизвестные подожгли дом Виталия Шабунина. Детали – здесь.

Смотрите полное видео интервью 24 каналу с Виталием Шабунин

Что известно о протестах против Авакова

По Украине прокатилась волна протестов на недовольство работой главы МВД. Ее участники требовали отставки Арсена Авакова. Причиной стали последние резонансные события в Украине: