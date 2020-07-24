Про ставлення до Володимира Зеленського і навіщо йому Арсен Аваков, про тиск на антикорупційні органи, про зашквари чинної влади та обіцяні "посадки" – читайте в інтерв'ю з главою правління організації "Центр протидії корупції" Віталієм Шабуніним у програмі "БезМаски-шоу" на 24 каналі.

За кілька днів до підпалу будинку Віталія Шабуніна журналісти 24 каналу встигли поспілкуватися з активістом в його ж домі. Він розповів про постійні переслідування членів своєї родини, а також заявив, що все менше вірить у те, що Зеленський – просто "класний пацан, який нічого не розуміє".

Першу частину інтерв'ю читайте тут Підпал будинку Шабуніна: активіст розповів про переслідування його родини

Про ставлення до Зеленського

Ще рік тому ви підтримували Зеленського, його команду, ініціативу. Ви ходили до нього на якісь консультації, перемовини, ще коли він тільки був кандидатом у президенти. Але зараз відчувається певне розчарування. Де й коли воно сталося?

Я ніколи не консультував його. І ніколи не підтримував. То була зустріч, яку ми мали з кожним кандидатом у президенти. Це була коаліція організації, де ми були в Зеленського, Порошенка, Тимошенко, Гриценка – майже в усіх. Крім "Опоблоку", бо з ними, в принципі, немає сенсу говорити.

Наша ціль була, щоб вони відповіли, як вирішуватимуть конкретний перелік питань. Наша мета була – зафіксувати зобов'язання. Чи мали ми ілюзії, що вони все виконають? Ні, не мали. Але наявність зобов'язань до виборів створює можливість "віджимати" їх виконання після виборів.

Зеленський частково свої зобов'язання виконав протягом першого півріччя своєї роботи:

незаконне збагачення повернуто як стаття Кримінального кодексу України,

НАЗК перезавантажено,

директора ДБР Трубу звільнили; новий виконувач обов’язків не кращий, але того прибрали.

У перші парламентські місяці зробили низку класних кроків, і було за що хвалити. Останніх 3 місяці…

Я б навіть сказала пів року.

Одна справа – я розумію, що Венедіктова – неадекватний генпрокурор, я розумію, що в неї немає компетенції бути генпрокурором. А інша справа, що вона це доводить життям. Останні 3 місяці можна з життя показувати неадекватність їхньої поведінки. І несе за це відповідальність Зеленський.

Мене важко також назвати фанатом Порошенка. Але Порошенко не міг звільнити Авакова, бо в нього одразу розпадалась парламентська більшість. У Зеленського немає жодних проблем з Аваковим. Жодних. Але він цього не робить.

Чому?

Поняття не маю. Для мене це непояснювано. Я все менше вірю в цю історію, що Зеленський – класний пацан, який просто не розуміє. Я не розумію, що не зрозуміло, коли міністр 6 років реформує поліцію, а вона далі ґвалтує і вбиває?! Поліція вчинила 63 злочини проти українців із початку цього року. Кожен другий день – злочин: зґвалтування, вбивства, тортури, змушування до сексу старшокласницю в поліцейському відділку. Що в цьому можна не розуміти?

Тому до історії, що "Зеленський – хароший парєнь, але він не панімає" – я стаю все більше й більше скептичним.

Дивіться повне відео інтерв'ю 24 каналу з Віталієм Шабуніним

Про заробіток та витрати

Як антикорупціонер витрачає свої гроші?

Я четвертий рік подаю декларацію, хоча більшість часу закон мене не зобов'язує це робити. Мій заробіток – приблизно 2 тисячі доларів на місяць, інколи більше, коли є можливість викладати в Могилянці або десь ще. Але таке не часто буває. На жаль, не вистачає часу.

Харчування, комуналка. Насправді, найбільше йде на продукти. У нас сім'я складається з 2 батьків, ми з дружиною, 2 дітей. Продукти нам обходяться в 10 – 12 тисяч. Це при тому, що без всяких дорогих сирів і м'ясних делікатесів. Нам пощастило, бо поруч метро, і є фермери, які вже 15 років у цьому районі – і в них можна замовляти.

Що відомо про підпал будинку Шабуніна Будинок Віталія Шабуніна підпалили вночі з 22 на 23 липня. На той момент ані активіста, ані його дітей в будинку не було. Батьки встигли вчасно покинути оселю. За словами активіста, перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Його почула сусідка і побачила, як спалахнув вхід. Шабунін відразу виключив імовірність вибуху газу, адже якраз 2 тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі зʼєднання в домі. Співзасновниця ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі імовірно знайшли залишки вибухівки. Однак у поліції це заперечують. У коментарі 24 каналу Шабунін зазначив, що питання в формулюваннях. За його словами, це могла бути концентраліція горючої суміші, адже сусіди чули хлопок чи вибух. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Однак активіст вимагає перекваліфікувати справу на замах на життя. Адвокатка Шабуніна вважає, що поліція не повинна вести розслідування цієї справи, бо вона перебуває в підпорядкуванні глави МВС Арсена Авакова, якого Віталій Шабунін неодноразово критикував. У посольстві США в Україні прокоментували пожежу у будинку. Дипломати занепокоєні кількістю нападів в Україні, як проти політичних діячів, так і проти громадських активістів. Президент України Володимир Зеленський прокоментував підпал будинку Шабуніна. За його словами, ця подія кидає тінь на Україну. Глава держави наголосив, що підпал батьківського будинку Шабуніна – це "явна ознака того, що суспільство не отямилося після численних трагедій і соціальних потрясінь".

Про тиск на антикорупціонерів

Чи змінили поліція, СБУ підходи до того, щоби якось тиснути на антикорупціонерів?

З нового такого, що почалося за Порошенка, але не ним ініційоване: вони спробували "збити" фінансування, яке ми виграємо на конкурсах у США та ЄС, дискредитуючи нас там.

Це для того, щоби вам не давали гранти?

Щоби Україні не давали фінансування. Тому що 96% донорського фінансування отримує держава. Але така риторика на Заході нам не заважає, бо ми все одно конкуруємо на конкурсах. А от репутацію України як держави серйозно підривають.

Це новенька історія, коли Джуліані розповідає якийсь шизофренічний наратив про крадіжки в Україні на сотні мільйонів доларів – такі атаки не нам шкодять, а країні. Тут Порошенко був реально мудрішим, він розумів, як працює сучасний світ.

А в цієї команди є проблема з некомпетентністю, тому Порошенко з усіма його нюансами, розумів "червону лінію". Хоча я не є його фанатом, однак він розумів, що зі МВФ не можна "добазаритись", або МВФ не можна "кинути". А ці хлопці, як мені здається, у це серйозно вірять.

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А як змінилось ставлення української влади до антикорупціонерів після зміни президента?

У мене все більше враження, що Зеленський не контролює нічого поза межами Банкової. Ба навіть, не все на Банковій він контролює.

З того, що ми зараз бачимо, насправді, поліція живе своїм окремим життям. СБУшники з майже всіх уже повитискали схеми. У СБУ якесь своє окреме бачення, свої "договорняки", "кришування", "обнал". Баканов взагалі відірваний від реальності. Тобто, він не контролює власне СБУ.

Таке враження, що в держави не стало голови, а тіло стало імпульсивно робити те, що вміє – підгрібати під себе.

Про Зеленського і Авакова

Якщо Зеленський ні на що не впливає, то, можливо, тому він і тримає через це Авакова біля себе – останній інструмент у його руках?

Останній дорослий?

Останній дорослий в його команді.

Якщо Зеленський думає, що він контролює Авакова, то він дурень просто. Якщо він його контролює, і Зеленський погоджується з тим, що робить Аваков – то це ще гірше. Тобто це гірше, ніж нерозуміння – це розуміння і співучасть. І Зеленський за це відповідає, адже саме він і його партія вже двічі лишали Авакова в уряді. І це було вже після вбивства п'ятирічного Кирила.

Говорячи про "останнього дорослого" в команді Зеленського, з нещодавнім дописом вийшов Андрій Богдан, ексголова Офісу Президента. І от власне пряма цитата колишнього друга президента: "Зеленський проміняв державу на теплу ванну і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які ним маніпулюють". Кого, ви думаєте він мав на увазі?

І справді, треба розставити крапки над "і": Зеленський не далекоглядний чи Зеленський співучасник?

Навіть у цьому пості Богдан говорить, що Зеленським маніпулюють. Я все менше в це вірю. Як можна зманіпулювати інформацію про Авакова, як можна пояснити, що в нас поліція заманила жінку, як свідка в відділок і ґвалтувала 9 годин? Це треба взагалі в голові нічого не мати? Дуже зручно: "Я нічого не розумію, це там Аваков якось намалювався, там Дубінський якось намалювався, якось так всьо незрозуміло, хі-хі-хі".



Арсен Аваков / Фото Кабміну

До речі, вас ж замінили Аваковим в Консультаційній раді?

Так, це цікавий орган. Це найвищий, до речі, орган, який мав би давати поради президенту.

Чим ваші консультації так не сподобались президенту?

У Зеленського, мені здається, проблеми з критикою. Зеленський мав би боятися людей, які не вказують йому на його помилки. Бо це вороги. З якого дива я мав би не критикувати Зеленського? З якого дива ми будемо говорити те, що він хоче почути, а не те, що є насправді?

Що ви казали такого, що так могло не сподобатися Зеленському?

Я думаю, що йому більше не подобалось те, що я писав, а не те, що я йому тоді говорив. Хоча мене при першій зустрічі трішки здивувала позиція його команди. Вони намагаються всі речі спростити. Можливо, це непогано в комунікаціях, але не можна спростити Кримінальний процесуальний кодекс, не можна спростити поняття інституцій. Коли президент телефонує голові держбанку (Укрексімбанку, – 24 канал) і про кредити "рішає" – це не про професійність і адекватність... Тобто це просто неприпустимо.

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Про "посадки"

Як думаєте, чому "зелені" не почали садити? Точніше – почали, але не тих.

Уперше для Антикорупційного суду депутат, який 200 баксів взяв хабаря, отримав 5 років із конфіскацією майна.

Усе ж таки садять?

Не "зелені", а інституції, яким давали 5 років, почали давати результат.

Щоб хтось сів в тюрму в нормальній державі має спрацювати:

слідство,

прокуратура,

суд,

посередині – експертиза.

4 інституції – не просто органи – а інституції мають спрацювати. Будівництво інституції – це 10-річчя. Ми збудували після Революції Гідності з нуля НАБУ, САП, Антикорупційний суд. За 5 років такий результат – мегасупер. Я думаю, що восени ми побачимо посадки вже топових корупціонерів.

І все ж таки мене цікавить: це не ті "посадки" про, які напевно обіцяв Зеленський, коли йшов у президенти?

Зеленському зараз треба не заважати. Збудовані інституції.

Зеленському не заважати? Чи щоб Зеленський не заважав?

Щоб Зеленський не заважав.

Є дві речі, які йому варто зробити:

Змусити СБУ не блокувати прослушку для НАБУ. Тому що закон вже є, але СБУ блокує встановлення. І не заважати Антикорупційному суду.

Тобто інфраструктура збудована – не треба заважати. Вони чомусь вважають, що можна включити друкарський станок Нацбанку, і від цього всім стане краще. Наркоману в секунду від уколу "ширкою" стає краще. Але через два дні зносить голову. Тут та сама історія.

Їм бракує компетенції. І Зеленському насамперед. Тому він слухає Дубінського, а не Данилюка. Слухає Бужанського, а не Рябошапку. Це ефект, коли людина так мало розуміє атмосферу, що їй легше вірити профану-популісту, ніж експерту, який намагається роз'яснити базові речі. Він вибирає, кого слухати. Це його, як лідера, рішення. Якщо він не спроможний відчувати неадекватні поради, то, мабуть, не та посада. Зеленський відповідає, бо він обирає, кого йому слухати.

Про корупційні зашквари Зеленського

Поки що ми не бачимо якихось гучних корупційних скандалів, в які потрапив би сам президент Зеленський на відміну від президента Порошенка. Ми не бачимо, щоб у таких гучних корупційних скандалах було його близьке оточення. Так, є історія з плівками Єрмака, історії із костюмами міністра МОЗ Степанова. Але це не "свинарчуки", "кононенки".

У Зеленського повнота влади була пів року. Перші пів року Порошенка теж були чудові. Зі своїми нюансами, але він робив хороші речі. Не гірші, ніж робив Зеленський.

Про скандали я готовий сперечатися.

► Перша історія. Зупинка "Енергоатому", щоб через "зелений" тариф збагачувався Ахметов. Майже "Роттердам+" – тільки з іншого боку.

► Друга історія – "Укравтодор". 110 мільярдів за рік, 5 компаній у картелі, маржа 20% – вже зафіксовано. Це крутіше, ніж "Роттердам+". І це лише початок.

Навіть якщо сам Зеленський не буде красти, то коли всі побачать – якщо можна Ахметову, можна "Укравтодору", то чому нам не можна? І звідси історії: нумо ЗНО приберемо, нумо ProZorro підкорегуємо, нумо приберемо закупівлю медичних препаратів міжнародними організаціями.

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Зеленський зробив критичну помилку. Він сказав усім іншим, дав зрозуміти, що так можна. Не покарати Степанова за кляті костюми – це дати всім сигнал: "пацани, так можна". Навіть, якщо сам він не крастиме, то всі навколо крастимуть. Мені все одно, що він не краде. Він це дозволив.

Про вибори мера Києва

Що ви думаєте про тих людей, які балотуються сьогодні в мери Києва від команди Зеленського?

Для мене безумством було віддати Дубінському, мама якого любить скорость і квартири, київську обласну організацію. До цього було так: хороший Зеленський, але Дубінський – чорт Коломойського, який щось там мутить. Ну, так викиньте його з фракції! Ну, ми, мовляв, не можемо, бо тоді буде конфлікт. Добре. Навіщо ти дозволяєш йому очолити обласну організацію твоєї партії напередодні місцевих виборів? Як ти це людям пояснюватимеш? А ніяк це не поясниш людям!

А київську міську організацію Тищенку віддати? Чуваку з орбіти Черновецького і його команди? Як це можна пояснити?

Кум-сват Єрмака...

То ж не буде кумів у владі – Зеленський заявляв.

Це ж не його кум.

А кум мого кума – не мій кум? Така собі історія.



"Слуги народу" Олександр Дубінський і Микола Тищенко / Колаж 24 каналу

Зеленський починає робити кроки, які прямо суперечать картинці, що він створив. Він створив у багатьох людей картинку "Я – інший". А тепер його дії критично з цією картинкою не збігаються. Якийсь дуже обмежений період часу люди переконуватимуть себе, що все добре. А потім оця любов перетвориться в ненависть набагато швидше, ніж з Порошенком.

Можливо, кожен по-різному сприймає реальність? Але споглядаючи ті події, які сьогодні відбуваються в столиці, чи в Одесі – справа навколо Стерненка, навколо смерті активістки Гандзюк… Ми ж пішли рік тому на демократичні вибори? Погодься, це були демократичні вибори…

100%.

Демократично обрали президента з народу.

Ми обрали президента, картинку якому зробили з народу. В народу немає мільйонного бізнесу (чесно збудованого, без проблем). Картинка "Я – з народу" від початку не була зовсім правдивою. Він чесно зароблений мільйонер, багата людина. Немає претензій. Але це не людина з народу, в його – народу – розумінні.

Ми сьогодні прокинулися в якійсь недоробленій диктатурі. Ми туди рухаємося. І мені вже сьогодні здається, що ми живемо в поліцейській державі. Визнає цей факт хтось інший чи ні. Як ви думаєте, що ми маємо робити далі? Як нам вийти з цієї ситуації, коли нам правду заміняють якоюсь цікавою картиною, інтерв'ю з Теслою, і кажуть, що добре – це погано, а погано – це добре? Така антиутопія Орвелла, як нам з неї вибратися або як у неї не потрапити?

Я опущусь на рівень тактики. Інтелектуальна і організаційна спроможність Зеленського і його команди, включно з Аваковим, і близько не стоїть з мізками, спроможністю команди Януковича. Це небо і земля.

Інтелектуальні спроможності, контроль середовища, робочі інструменти, робоча СБУ, робочі мєнти – в Януковича було все. Все те, чого в Зеленського немає і сотої частини. І медіа-простір Янукович контролював у рази краще, ніж зараз Зеленський.

Тому якщо в цих пацанів є якась ілюзія, що вони спроможні створити тут якусь диктатуру, вони будуть швидко розчаровані. Прапор у руки, барабан на шию.

Бліц-питання

Скільки витрачаєте в місяць?

Оскільки я заробляю 2 штуки баксів у місяць, то, зважаючи на борги, все розходиться.

Якою машиною пересуваєтеся?

9-річний Chevrolet Orlando на 7 місць. Прекрасне авто. Всім раджу.

Де відпочиватимете цього літа?

На Сухолуччі. Ліси біля Києва. Там водосховище Київське.

Якою є ваша головна мрія?

Їх дуже багато. На роботі, мабуть, щоб мої податки використовували так само ефективно, якби це були гроші бізнесу.

Якою є найбільша біда України?

Віра в політиків. Це наймані працівники, яких треба звільняти при першому зальоті.