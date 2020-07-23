Президент України Володимир Зеленський прокоментував підпал будинку активіста Віталія Шабуніна 23 липня. За його словами, ця подія кидає тінь на Україну.

Глава держави наголосив, що підпал батьківського будинку Шабуніна – це "явна ознака того, що суспільство не отямилося після численних трагедій і соціальних потрясінь". Про це Володимир Зеленський написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Що сказав Зеленський про напад на дім активіста

На думку президента, Україні ніяк не вдається позбутися нецивілізованих форм з'ясування стосунків і гри в демонстративне насильство.

Він закликав українців нарешті вийти з "епохи конфліктів між собою". За словами Зеленського, кожен такий інцидент кидає тінь на всі інститути влади та правоохоронні органи.

Він також висловив співчуття Віталію Шабуніну та всім іншим активістам, "які через свою громадянську позицію потрапляють у такі неприємні ситуації".

Глава держави сказав, що поставив завдання оперативно "розставити всі крапки над і" та знайти і покарати винних у підпалі будинку Шабуніна.

Незалежно від поглядів будь-яка людина має абсолютне право на недоторканність і свою, і свого житла. Це ж аксіома для зрілих і цивілізованих країн. "Суспільство діалогу, а не суспільство насильства" – ось кредо, яке повинне стати аксіомою,

– наголосив Зеленський.

Підпал будинку Шабуніна: що треба знати

Будинок Віталія Шабуніна підпалили вночі з 22 на 23 липня. На щастя, тоді ані активіста, ані його дітей в будинку не було. Батьки встигли вчасно покинути оселю.

За словами самого Шабуніна, перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Його почула сусідка і побачила, як спалахнув вхід. Шабунін виключає імовірність вибуху газу, адже 2 тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі зʼєднання в домі.

Співзасновниця ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Однак активіст вимагає перекваліфікувати справу на замах на життя.

Адвокатка Шабуніна вважає, що поліція не повинна вести розслідування цієї справи, бо вона перебуває в підпорядкуванні глави МВС Арсена Авакова, якого Віталій Шабунін неодноразово критикував.

У посольстві США в Україні вже прокоментували пожежу у будинку. Дипломати занепокоєні кількістю нападів в Україні, як проти політичних діячів, так і проти громадських активістів.

Дивіться повне відео інтерв'ю 24 каналу з Віталієм Шабуніним у програмі "БезМаски-шоу"