Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поджог дома активиста Виталия Шабунина 23 июля. По его словам, это событие бросает тень на Украину.

Глава государства подчеркнул, что поджог родительского дома Шабунина – это явный признак того, что общество не пришло в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Об этом Владимир Зеленский написал на своей фейсбук-странице.

К теме Как выглядит дом Шабунина после поджога: жуткие фото, видео

Что сказал Зеленский о нападении на дом активиста

По мнению президента, Украине никак не удается избавиться от нецивилизованных форм выяснения отношений и игры в демонстративное насилие.

Он призвал украинцев наконец выйти из "эпохи конфликтов между собой". По словам Зеленского, каждый такой инцидент бросает тень на все институты власти и правоохранительные органы.

Он также выразил соболезнования Виталию Шабунину и всем другим активистам, "которые из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации".

Глава государства сказал, что поставил задачу оперативно "расставить все точки над и" и найти и наказать виновных в поджоге дома Шабунина.

Независимо от взглядов любой человек имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран. "Общество диалога, а не общество насилия" – вот кредо, которое должно стать аксиомой,

– подчеркнул Зеленский.

Поджог дома Шабунина: что надо знать

Дом Виталия Шабунина подожгли ночью с 22 на 23 июля. К счастью, тогда ни активиста, ни его детей в доме не было. Родители успели вовремя покинуть дом.

По словам самого Шабунина, перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Его услышала соседка и увидела, как вспыхнул вход. Шабунин исключает вероятность взрыва газа, ведь 2 недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме.

Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Однако активист требует переквалифицировать дело на покушение на жизнь.

Адвокат Шабунина считает, что полиция не должна вести расследование этого дела, потому что она находится в подчинении главы МВД Арсена Авакова, которого Виталий Шабунин неоднократно критиковал.

В посольстве США в Украине уже прокомментировали пожар в доме. Дипломаты обеспокоены количеством нападений в Украине, как против политических деятелей, так и против общественных активистов.

Смотрите полное видео интервью 24 канала с Виталием Шабуниным в программе "БезМаски-шоу"