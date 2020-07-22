Варшавський суд взяв під варту колишнього главу Укравтодору Славоміра Новака та 2 його спільників. Їх підозрюють у незаконному збагаченні через будівництво доріг в Україні. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що саме призначення Новака на цю посаду було потрібне для того, що "прикрити" схеми, які вже були у відомстві.

Таку думку в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі висловив журналіст Юрій Бутусов.

Детальніше Славоміра Новака взяли під варту у Польщі

Спроба Петра Порошенка призначати іноземців на політичні посади й у ті підприємства, які мають великий політичний статус – це не спроба залучати фахівців. Це спроба знайти нові обличчя, якими можна прикрити старі схеми,

– вважає Бутусов.

Він пояснив: призначення іноземців, які відірвані від українського контексту, на корумповані підприємства – не може бути успішним. Тим паче, що вони займаються розподілом великої кількості бюджетних грошей.

Проте журналіст вважає, що іноземці можуть бути корисними лише там, де є міжнародна фінансова звітність. Наприклад, "Приватбанк", бо там встановлені стандарти і їх легко впроваджувати.

Як знайти фахівців там, де стандартів не існує. В Укравтодорі їх не було. Не можна поставити нову людину і сказати: "давай нам результат". Потрібні системні рішення й відповідальність уряду. А уряд такими призначеннями навпаки хотів зняти із себе відповідальність,

– сказав Бутусов.

Він додав, що поки політики не почнуть брати на себе відповідальність, доти "схеми" з новими обличчями й будуть виникати.