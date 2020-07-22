Варшавский суд взял под стражу бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака и 2 его сообщников. Их подозревают в незаконном обогащении на строительстве дорог в Украине. Журналист Юрий Бутусов считает, что само назначение Новака на эту должность было нужно для того, что "прикрыть" схемы, которые уже были в ведомстве.

Такое мнение в эфире программы "Что это было?" на 24 канале высказал журналист Юрий Бутусов.

Подробнее Славомира Новака взяли под стражу в Польше

Попытка Петра Порошенко назначать иностранцев на политические должности и в те предприятия, которые имеют большой статус – это не попытка привлекать специалистов. Это попытка найти новые лица, которыми можно прикрыть старые схемы,

– считает Бутусов.

Он объяснил: назначение иностранцев, которые оторваны от украинского контекста, на коррумпированные предприятия – не может быть успешным. Тем более, что они занимаются распределением большого количества бюджетных денег.

Однако журналист считает, что иностранцы могут быть полезными только там, где есть международная финансовая отчетность. Например, "Приватбанк", там установлены стандарты и их легко внедрять.

Как найти специалистов там, где стандартов не существует. В "Укравтодоре" их не было. Нельзя поставить нового человека и сказать: "давай нам результат". Нужны системные решения и ответственность правительства. А правительство такими назначениями наоборот хотело снять с себя ответственность,

– сказал Бутусов.

Он добавил, что пока политики не начнут брать на себя ответственность, до тех пор "схемы" с новыми лицами и будут возникать.