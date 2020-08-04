Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что глава МВД Арсен Аваков больше не является угрозой для Владимира Зеленского. Мол, президент четко объяснил министру, кто в стране главный.

Иногда Арсен Аваков слишком очевидно пытается перетянуть на себя функции президента, заявил советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".

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Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он и только он. Следовательно и ключевые направления определяет только он, но у Арсена Борисовича – безопасность,

– отметил советник Ермака.

На уточнение о том, когда именно состоялся такой разговор, он сказал, что это был не один разговор. По его словам, этот вопрос поведенческих внутренних реакций, которые иногда проявляются по кулуарах.

"Мне кажется, что эта диспозиция возникла в течение последних трех-четырех месяцев. Тогда уже точно ясно, что Владимир Александрович – это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время", – заявил Михаил Подоляк.

Он сразу же уточнил, что в этом контексте говорит точно не об авторитаризме или становление полицейского государства. В то же время Зеленский задержится в политике значительно дольше, чем многие могли подумать.

Арсен Борисович тоже это понял, и это очень хорошо. Потому что невозможно эффективно работать, когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

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Резюмируя, он также отметил, что испытывает теплые чувства к Арсену Авакову. Мол, удержаться 6 лет на должности главы МВД – это "крутая история".

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