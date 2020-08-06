Заступником голови Офісу Президента Андрія Єрмака став Олег Татаров – заступник начальника головного слідчого управління МВС у часи першого уряду Миколи Азарова. Татаров також відомий тим, що покривав убивства майданівців. Таке призначення знову здивувало суспільство.

Хто міг покликати Татарова в ОП

В ефірі 24 каналу екскерівник управління кримінальної розвідки МВС Валерій Кур припустив, хто міг запропонувати покликати Татарова в ОП.

Про що йдеться Єрмак отримав у заступники Олега Татарова, який покривав убивства майданівців

"Я думаю, що сьогодні його (Зеленського – 24 канал) оточили так звані спеціалісти. Вони нав'язують йому такий меседж: "Ви знаєте, що ми втратили професіоналів, поверніть", – розповів Кур.

"Не треба нас повертати, краще ми будемо радити, а якщо нам дати посаду – нас буде зв'язувати зі старим світом те, чого ніхто не знає. Я не про себе зараз говорю", – зауважив він.

Довідка. Указ про призначення Олега Татарова Володимир Зеленський підписав 5 серпня 2020 року. Тепер Татаров – заступник Андрія Єрмака в ОП.

Він буде служити кому завгодно, – Кур про Татарова

Валерій Кур розповів, що Олег Татаров у політиці ніколи не була великим професіоналом. "Так, він, можливо, відмінно закінчив ( навчальні заклади – 24 канал), отримав юридичну освіту, але у мене складається враження, що команда Януковича обрала його як головастика, який повинен озвучувати", – запевнив Кур.

За словами експерта, Татаров тоді виконував додаткову функцію, а не головну.

Коли я почув, як він у січні 2014 року давав характеристику людям, які перегородили дорогу беркутятам – я зрозумів, ця людина буде служити кому завгодно. Йому потрібна кар'єра, він без принципів,

– сказав Кур.

Олег Татаров під час Революції Гідності: дивіться відео

Кур: Мене дивують останні призначення

Як ствердив Валерій Кур, його дуже дивують останні призначення. "Я не був прихильником "партії зелених", коли вона балотувалась, але я чесно скажу – я вірю Зеленському, мені хочеться вірити. Однак сьогоднішнє призначення мене, як професіонала, дуже здивувало", – наголосив він.

Кур також додав, що "забрали одного з кращих юристів всіх часів – Рябошапку". Також у переговорному процесі з'являються обличчя, які віджили своє, адже ментальність інша. Таку думку Кур висловив, маючи на увазі призначення Кравчука та Фокіна у ТКГ.

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