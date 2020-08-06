Заместителем главы Офиса Президента Андрея Ермака стал Олег Татаров – заместитель начальника главного следственного управления МВД во времена первого правительства Николая Азарова. Татаров также известен тем, что покрывал убийства майдановцев. Такое назначение снова удивило общество.

Кто мог позвать Татарова в ОП

В эфире 24 канала экс-руководитель управления криминальной разведки МВД Валерий Кур предположил, кто мог предложить позвать Татарова в ОП.

О чем идет речь Ермак получил в заместители Олега Татарова, который покрывал убийства майдановцев

"Я думаю, что сегодня его (Зеленского – 24 канал) окружили так называемые специалисты. Они навязывают ему такой месседж: "Вы знаете, что мы потеряли профессионалов, верните", – рассказал Кур.

"Не надо нас возвращать, лучше мы будем советовать, а если нам дать должность – нас будет связывать со старым миром то, чего никто не знает. Я не о себе сейчас говорю", – отметил он.

Справка. Указ о назначении Олега Татарова Владимир Зеленский подписал 5 августа 2020 года. Теперь Татаров – заместитель Андрея Ермака в ОП.

Он будет служить кому угодно, – Кур о Татарове

Валерий Кур рассказал, что Олег Татаров в политике никогда не был большим профессионалом. "Да, он, возможно, с отличием окончил (учебные заведения – 24 канал), получил юридическое образование, но у меня складывается впечатление, что команда Януковича выбрала его как головастика, который должен озвучивать", – заверил Кур.

По словам эксперта, Татаров тогда выполнял дополнительную функцию, а не главную.

Когда я услышал, как он в январе 2014 года давал характеристику людям, которые перегородили дорогу беркутятам – я понял, этот человек будет служить кому угодно. Ему нужна карьера, он без принципов,

– сказал Кур.

Олег Татаров во время Революции Достоинства: смотрите видео

Кур: Меня удивляют последние назначения

Как подтвердил Валерий Кур, его очень удивляют последние назначения. "Я не был сторонником "партии зеленых", когда она баллотировалась, но я честно скажу – я верю Зеленскому, мне хочется верить. Однако сегодняшнее назначение меня, как профессионала, очень удивило", – подчеркнул он.

Кур также добавил, что "забрали одного из лучших юристов всех времен – Рябошапку". Также в переговорном процессе появляются лица, которые отжили свое, ведь ментальность другая. Такое мнение Кур выразил, имея в виду назначение Кравчука и Фокина в ТКГ.

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