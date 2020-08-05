Ермак получил в заместители Олега Татарова, который покрывал убийства майдановцев
Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителем главы Офиса Президента Украины Олега Татарова. Новый заместитель Андрея Ермака больше известен по работе в должности заместителя начальника главного следственного управления МВД во времена первого правительства Николая Азарова.
Указ о назначении Олега Татарова Владимир Зеленский подписал 5 августа, сообщает Офис Президента Украины.
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Кто такой Олег Татаров
Это украинский юрист. Он родился 31 августа 1982 года (37 лет) в селе Новоукраинка Кировоградской области.
Наиболее известным он стал в должности заместителя начальника управления МВД Украины, когда министерство возглавлял Виталий Захарченко – один из ключевых убийц Небесной сотни.
Работы в МВД Татаров в период Майдана не отрекся. Наоборот, он в период Революции Достоинства убеждал международных партнеров, что майдановцы "сами себя стреляют и нападают на Беркут".
Олег Татаров во время Революции Достоинства: смотрите видео
После побега Януковича и его банды Олег Татаров, конечно же, остался без работы. Впрочем ненадолго – он создал адвокатское объединение и стал заниматься адвокатской деятельностью.
Перечень подзащитных Татарова тоже впечатляет – туда в частности вошли едва не самый пророссийский политик в Украине Вадим Новинский и пострадавшие сепаратисты, которые в мае 2014 года добивались создания "одесской народной республики".
Впервые "откопал" Олега Татарова еще президент Петр Порошенко. В конце 2014 года он назначил одного из ключевых врагов Майдана заместителем главы Херсонской ОГА Андрея Путилова.