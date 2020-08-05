Решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 5 августа, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

К слову За ексголову Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 миллионов залога

После того, как назначение Валерия Мищенко одобрило правительство, он может стать председателем Кировоградской ОГА. Для этого нужно, чтобы указ о его назначении подписал Владимир Зеленский.

Что случилось с предыдущим главой ОГА?

Им был Андрей Балонь. Его задержали детективы НАБУ, когда тот вместе с заместителем требовали с местного чиновника 1,8 миллиона гривен за то, чтобы не препятствовать его деятельности.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же уволил чиновника, которого заподозрили в коррупции. Сам Балонь заявил, что считает себя "политической жертвой".