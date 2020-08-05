Валерий Мищенко может возглавить Кировоградскую ОГА: что о нем известно
Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации. На этом посту он может заменить Андрея Балоня, которого Владимир Зеленский уволил после того, как чиновника поймали на взятке.
Решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 5 августа, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
К слову За ексголову Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 миллионов залога
После того, как назначение Валерия Мищенко одобрило правительство, он может стать председателем Кировоградской ОГА. Для этого нужно, чтобы указ о его назначении подписал Владимир Зеленский.
Что известно о Валерии Мищенко
- Во время заседания правительства сам Валерий Мищенко рассказал, что занимается предпринимательской деятельностью. Весь его бизнес ориентируется на аграрную сферу и сосредоточен в Кировоградской и Черниговской областях.
- По данным на сайте YouControl, Мищенко является учредителем 8 разных компаний аграрной сферы. В еще 8 он является бенефициарным владельцем, а в 2 – руководителем.
- Сам предприниматель заверил, что перейдя на государственную службу, передаст весь бизнес сыну. Мол, он и сам видит в этом определенный конфликт интересов, но во власти его заверили, что такого не будет.
- Валерий Мищенко родился в Киеве 1 февраля 1967 года. Сейчас ему 53 года. Высшее военное образование получил в столице Азербайджана Баку, а позже, в 1988 – 1991 проходил военную службу в советской армии.
- В своем фейсбуке потенциальный председатель Кировоградской ОГА преимущественно постит информацию об украинских военных, а также задержания коррупционеров из Кировоградщины.
Что случилось с предыдущим главой ОГА?
Им был Андрей Балонь. Его задержали детективы НАБУ, когда тот вместе с заместителем требовали с местного чиновника 1,8 миллиона гривен за то, чтобы не препятствовать его деятельности.
Президент Украины Владимир Зеленский сразу же уволил чиновника, которого заподозрили в коррупции. Сам Балонь заявил, что считает себя "политической жертвой".