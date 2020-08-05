Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації. На цій посаді він може замінити Андрія Балоня, якого Володимир Зеленський звільнив після того, як чиновника спіймали на хабарі.

Рішення було схвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 5 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

До слова За ексголову Кіровоградскої ОДА Балоня внесли 10 мільйонів застави

Після того, як призначення Валерія Міщенка схвалив уряд, він може стати головою Кіровоградської ОДА. Для цього потрібно, щоб указ про його призначення підписав Володимир Зеленський.

Що відомо про Валерія Міщенка

Під час засідання уряду сам Валерій Міщенко розповів, що займається підприємницькою діяльністю. Увесь його бізнес орієнтується на аграрну сферу й зосереджений у Кіровоградській і Чернігівській областях.

За даними на сайті YouControl, Міщенко є засновником 8 різних компаній з аграрної сфери. У ще 8 він є бенефіціарним власником, а в 2 – керівником.

Сам підприємець запевнив, що перейшовши на державну службу, передасть увесь бізнес синові. Мовляв, він і сам вбачає в цьому певний конфлікт інтересів, але у владі його запевнили, що такого не буде.

Валерій Міщенко народився в Києві 1 лютого 1967 року. Нині йому 53 роки. Вищу військову освіту здобув у столиці Азербайджану Баку, а пізніше, у 1988 – 1991 проходив військову службу в радянській армії.

У своєму фейсбуці потенційний голова Кіровоградської ОДА переважно постить інформацію про українських військових, а також затримання правоохоронцями корупціонерів з Кіровоградщини.