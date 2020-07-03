За колишнього голову Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня внесли заставу. Її розмір становить 10 мільйонів 135 тисяч гривень.

Про це з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду інформує РБК-Україна.

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Окрім того, відомо, що за підлеглого Балоня, керівника патронатної служби Сергій Шевченка, також внесли заставу у розмірі 5 мільйонів 67 тисяч 500 гривень.

Після внесення застави їх мають випустити з СІЗО.

Далі підозрювані мають приходити до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою та носити електронний браслет.

Через що затримали Балоня

25 червня НАБУ спільно з Управлінням боротьби з корупцією та СБУ затримало главу Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. За версією слідства, він вимагав хабар у розмірі 1,8 мільйона гривень.

Він та його спільник запропонували керівникові Держпродспоживслужби в області Ігорю Бойчуку надати їм хабар в розмірі 1,8 мільйона гривень, аби не перешкоджали в роботі.

Сам Балонь вважає себе невинним.

Вже 26 червня Балоня та Шевченка суд арештував з альтернативою застави.