За ексголову Кіровоградскої ОДА Балоня внесли 10 мільйонів застави
За колишнього голову Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня внесли заставу. Її розмір становить 10 мільйонів 135 тисяч гривень.
Про це з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду інформує РБК-Україна.
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Окрім того, відомо, що за підлеглого Балоня, керівника патронатної служби Сергій Шевченка, також внесли заставу у розмірі 5 мільйонів 67 тисяч 500 гривень.
Після внесення застави їх мають випустити з СІЗО.
Далі підозрювані мають приходити до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою та носити електронний браслет.
Через що затримали Балоня
- 25 червня НАБУ спільно з Управлінням боротьби з корупцією та СБУ затримало главу Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. За версією слідства, він вимагав хабар у розмірі 1,8 мільйона гривень.
- Він та його спільник запропонували керівникові Держпродспоживслужби в області Ігорю Бойчуку надати їм хабар в розмірі 1,8 мільйона гривень, аби не перешкоджали в роботі.
- Сам Балонь вважає себе невинним.
- Вже 26 червня Балоня та Шевченка суд арештував з альтернативою застави.
Що відомо про Андрія Балоня?Родом він зі Львівщини. Є юристом за освітою та кандидатом юридичних наук. З 2003 по 2004 рік Балонь працював спершу слідчим, а потім і заступником начальника у різних районних і міських відділах Головного управління МВС на Львівщині.
У 2012 – 2013 роках він був керівником слідчих управлінь МВС на Житомирщині та на Полтавщині. Очолив Кіровоградську ОДА 8 листопада 2019 року.