Антикорупційний суд взяв під варту ексочільника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Його 25 червня на вимаганні 1,8 мільйона гривень хабаря затримали детективи НАБУ.

Про обрання запобіжного заходу для Андрія Балоня повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора та детективів та застосував до підозрюваного Андрія Балоня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі майже 10 мільйонів гривень.

Перед цим суд також обрав запобіжний захід для співучасника звільненого глави області – голові патронатної служби апарату ОДА Сергію Шевченку. Його суд взяв під варту до 23 серпня з можливістю внесення застави в 5 мільйонів 67,5 тисячі гривень.

Їх обох 25 червня затримали детективи НАБУ, коли вони вимагали хабар в 1,8 мільйона гривень у ще одного чиновника за те, щоб не перешкоджати його діяльності.

На затримання Балоня зі спільником миттю відреагував Президент України Володимир Зеленський – він заявив про звільнення чиновника.

Андрія Балоня звинувачують за статтею про прийняття пропозиції чи обіцянки хабаря в особливо великому розмірі з боку чиновника. За це йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Хто такий Андрій Балонь: коротко