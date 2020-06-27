Суд обрав запобіжний захід звільненому очільнику Кіровоградської ОДА: деталі
Антикорупційний суд взяв під варту ексочільника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Його 25 червня на вимаганні 1,8 мільйона гривень хабаря затримали детективи НАБУ.
Про обрання запобіжного заходу для Андрія Балоня повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора та детективів та застосував до підозрюваного Андрія Балоня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі майже 10 мільйонів гривень.
Перед цим суд також обрав запобіжний захід для співучасника звільненого глави області – голові патронатної служби апарату ОДА Сергію Шевченку. Його суд взяв під варту до 23 серпня з можливістю внесення застави в 5 мільйонів 67,5 тисячі гривень.
Їх обох 25 червня затримали детективи НАБУ, коли вони вимагали хабар в 1,8 мільйона гривень у ще одного чиновника за те, щоб не перешкоджати його діяльності.
На затримання Балоня зі спільником миттю відреагував Президент України Володимир Зеленський – він заявив про звільнення чиновника.
Андрія Балоня звинувачують за статтею про прийняття пропозиції чи обіцянки хабаря в особливо великому розмірі з боку чиновника. За це йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Хто такий Андрій Балонь: коротко
- Народився він у 1982 році в містечку Стебник на Львівщині. Є юристом за освітою й кандидатом юридичних наук. У 2013 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.
- З 2003 по 2004 рік Балонь працював спершу слідчим, а потім і заступником начальника у різних районних і міських відділах Головного управління МВС на Львівщині.
- У 2012 – 2013 роках він був керівником слідчих управлінь МВС на Житомирщині та на Полтавщині. Згодом заступником начальника МВС у Полтавській області.
- З травня 2017 по 2019 рік – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації з гуманітарних питань, фінансів та взаємодії з правоохоронними органами. Очолив Кіровоградську ОДА 8 листопада 2019 року.