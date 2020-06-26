Хабарництво в Кіровоградській ОДА: поплічника Балоня відправили під варту
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Вищий антикорупційний суд 26 червня обрав запобіжний захід соратнику затриманого глави Кіровоградської ОДА. Мовиться про керівника патронатної служби області Сергія Шевченка.
Відповідне рішення було озвучено під час судового засідання, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про запобіжний захід Шевченку
- Чиновника відправили під арешт на три місяці, тобто до 23 серпня.
- Сума застави складає 5 мільйонів гривень.
- Суддя частково задовольнив клопотання прокурорів. САП раніше просила для Шевченка заставу в розмірі 8 мільйонів гривень.
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