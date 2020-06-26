Голові Кіровоградскої ОДА Андрію Балоню оголосили підозру в хабарництві
Очільнику Кіровоградської ОДА Андрію Балоню оголосили підозру. Його та ще одного працівника адміністрації звинувачують у вимаганні хабаря розміром в 1,8 мільйона гривень.
Андрія Балоня затримали 25 червня. Вже на наступний день, 26 червня, йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Про це йдеться в офіційному повідомлені НАБУ.
До слова Вкрав – сідай: Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА
Станом на вечір 26 червня Андрію Балоню обирається запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягає на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави. 8 мільйонів гривень застави прокурори САП вимагають для його спільника.
Що відомо про затримання голови Кіровоградської ОДА
- 25 червня НАБУ спільно з Управлінням боротьби з корупцією та СБУ затримало голову Кіровоградської ОДА Андрій Балоня. За версією слідства, він вимагав хабар у розмірі 1,8 мільйона гривень.
- Також затримали ще одного з посадовців Кіровоградської ОДА.
- Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області платити їм 110 тисяч гривень щомісяця. Інакше він зіткнеться з перешкодами у своїй діяльності, зокрема, ініціюванням питання щодо відповідності займаній посаді. Згодом, підозрювані свої вимоги збільшили, зажадавши отримувати щомісяця 15% від офіційного обороту держструктур, що перебували у підпорядкуванні головного управління органу виконавчої влади. З огляду на показники попередніх періодів, йшлося про суму близько 1,8 мільйона гривень.
- За умовами "угоди", кошти мали передавати траншами. Перший – у 100 тисяч гривень – передано на початку червня, що задокументовано в межах досудового розслідування. Після отримання другого траншу у 250 тисяч гривень голову та посадовця ОДА викрили та затримали в ході спільної операції правоохоронців в одній із областей.
- В ході подальших слідчих дій за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучені великі обсяги готівки, походження якої наразі невідоме. Йдеться про понад 4,5 мільйони гривень, 320 тисяч доларів, 24 тисячі євро. Вирішується питання про накладення арешту на ці кошти.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнив Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА. Однак на офіційному сайті Офісу Президента відповідний указ поки не опублікований.