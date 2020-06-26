Очільнику Кіровоградської ОДА Андрію Балоню оголосили підозру. Його та ще одного працівника адміністрації звинувачують у вимаганні хабаря розміром в 1,8 мільйона гривень.

Андрія Балоня затримали 25 червня. Вже на наступний день, 26 червня, йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Про це йдеться в офіційному повідомлені НАБУ.

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Станом на вечір 26 червня Андрію Балоню обирається запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягає на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави. 8 мільйонів гривень застави прокурори САП вимагають для його спільника.

Що відомо про затримання голови Кіровоградської ОДА