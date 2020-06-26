Володимир Зеленський прийняв рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА. 25 червня НАБУ затримало високопосадовця, який, за версією слідства, вимагав хабар в 1,8 мільйона гривень.

На офіційному сайті Офісу Президента 26 червня опублікуване відповідне рішення. Також мовиться, що глава держави декілька днів тому отримав інформацію від СБУ щодо неправильних речей, пов’язаних з порушенням закону України, які діються в оточенні голови Кіровоградської ОДА.

До теми НАБУ затримало очільника Кіровоградської ОДА Балоня: посадовець вимагав 1,8 мільйона гривень

Під час робочого візиту в Херсонську область Володимир Зеленський наголосив, що коли отримав інформацію щодо Андрія Балоня, одразу сказав, що звільнить голову облдержадміністрації.

"Немає "наші – не наші". Вкрав – сідай", – пояснив він.

Як відреагували в Офісі Президента

Зауважимо, що в Офісі Президента повідомили, що влада зацікавлена в незалежному розслідуванні фактів можливої корупції високопосадовця. Про це у своєму телеграм-каналі написав перший заступник глави ОП Сергій Трофимов.

"У нас немає "любимчиків" чи обраних. Всі рівні перед законом. Винятків не буде. Так що навіть не намагайтеся грати в такі ігри за спиною президента", – написав Сергій Трофімов.

Перший заступник глави ОП також зауважив, що українці мають зробити висновок з цієї ситуації. Тому що посадок чекають не тільки попередники, а й "теперішні чиновники, які публічно демонструють новий підхід, але продовжують жити по-старому".

Що відомо про затримання голови Кіровоградської ОДА