Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА. 25 июня НАБУ задержало чиновника, который, по версии следствия, требовал взятку в 1,8 миллиона гривен.

На официальном сайте Офиса Президента 26 июня опубликовано соответствующее решение. Также говорится, что глава государства несколько дней назад получил информацию от СБУ о неправильных вещах, связанных с нарушением закона Украины, которые совершаются в окружении главы Кировоградской ОГА.

К теме НАБУ задержало главу Кировоградской ОГА Балоня: чиновник требовал 1,8 миллиона гривен

Во время рабочего визита в Херсонскую область Владимир Зеленский отметил, что когда получил информацию относительно Андрея Балоня, сразу сказал, что уволит главу облгосадминистрации.

"Нет "наши – не наши". Украл – садись", – пояснил он.

Как отреагировали в Офисе Президента

Заметим, что в Офисе Президента сообщили, что власть заинтересована в независимом расследовании фактов возможной коррупции чиновника. Об этом в своем телеграм-канале написал первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов.

"У нас нет "любимчиков" или избранных. Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что даже не пытайтесь играть в такие игры за спиной президента", – написал Сергей Трофимов.

Первый заместитель главы ОП также отметил, что украинцы должны сделать вывод из этой ситуации. Потому что посадок ждут не только предшественники, но и "нынешние чиновники, которые публично демонстрируют новый подход, но продолжают жить по-старому".

Что известно о задержании председателя Кировоградской ОГА