НАБУ совместно с Управлением борьбы с коррупцией и СБУ задержало главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. По версии следствия, он требовал взятку в размере 1,8 миллиона гривен.

Задержание Балоня: что известно

О задержании главы одной из областных госадминистраций сообщила пресс-служба НАБУ. Правда, антикоррупционеры имя задержанного не назвали. По данным бывшего нардепа Сергея Лещенко, говорится о главе Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Также задержали еще одного из должностных лиц Кировоградской ОГА.

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Следствие установило, что чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в размере 1,8 миллиона гривен. За это злоумышленники пообещали не оказывать никаких препятствий в деятельности пострадавшего.

По условиям "предложения", средства должны были передавать несколькими траншами:

первый транш в 100 тысяч гривен чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия;



чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия; во время передачи второго транша в 250 тысяч гривен их разоблачили на горячем.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Детали в НАБУ пообещали обнародовать позже.

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