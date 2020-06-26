НАБУ задержало главу Кировоградской ОГА Балоня: чиновник требовал 1,8 миллиона гривен
НАБУ совместно с Управлением борьбы с коррупцией и СБУ задержало главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. По версии следствия, он требовал взятку в размере 1,8 миллиона гривен.
Задержание Балоня: что известно
О задержании главы одной из областных госадминистраций сообщила пресс-служба НАБУ. Правда, антикоррупционеры имя задержанного не назвали. По данным бывшего нардепа Сергея Лещенко, говорится о главе Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Также задержали еще одного из должностных лиц Кировоградской ОГА.
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Следствие установило, что чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в размере 1,8 миллиона гривен. За это злоумышленники пообещали не оказывать никаких препятствий в деятельности пострадавшего.
По условиям "предложения", средства должны были передавать несколькими траншами:
- первый транш в 100 тысяч гривен чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия;
- во время передачи второго транша в 250 тысяч гривен их разоблачили на горячем.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Детали в НАБУ пообещали обнародовать позже.
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Краткая биография Андрея Балоня
- Родился в 1982 году в городке Стебник на Львовщине.
- Является юристом по образованию и кандидатом юридических наук. В 2013 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины. А в 2017 году стал доцентом кафедры государственного управления и права Полтавского национального технического университета.
- Имеет и второе образование по специальности "Финансы и кредит". Получил он его в Институте последипломного образования Национального университета имени Шевченко (2017 год).
- Работал доцентом Херсонского государственного университета, преподавателем в Одесском государственном университете внутренних дел.
- С 2003 по 2004 год Балонь работал сначала следователем, а затем и заместителем начальника в различных районных и городских отделах Главного управления МВД во Львовской области.
- В 2012 – 2013 годах он был руководителем следственных управлений МВД на Житомирщине и на Полтавщине. С июня 2014 по август 2015 года – 1-й заместитель начальника Управления МВД Украины в Полтавской области и одновременно начальник следственного управления.
- С мая 2017 по 2019 год – заместитель главы Херсонской областной государственной администрации по гуманитарным вопросам, финансам и взаимодействию с правоохранительными органами
- Возглавил Кировоградскую ОГА 8 ноября 2019 года.
- В то же время Балонь является руководителем Федерации легкой атлетики Херсонской области, уделял серьезное внимание развитию гребли на байдарках и каноэ.
- Имеет жену Илону и сына Матвея.
- Согласно декларации за 2018 год, Илона Балонь владеет квартирой в Дрогобыче на Львовщине площадью 83 квадратных метра (приобретена в 2008 году) и квартирой в Киеве площадью почти 100 квадратных метров, которая в декабре 2013 года стоила свыше 1 миллиона гривен. Сам Андрей Балонь личной жилой площади не имеет.