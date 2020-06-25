НАБУ затримало спільно з Управлінням боротьби з корупцією та СБУ затримало голову Кіровоградської ОДА Андрій Балоня. За версією слідства, він вимагав хабар у розмірі 1,8 мільйона гривень.

Затримання Балоня: що відомо

Про затримання голови однієї з обласних держадміністрацій повідомила пресслужба НАБУ. Щоправда, антикорупціонери ім’я затриманого не назвали. За даними колишнього нардепа Сергія Лещенка, мовиться про голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Також затримали ще одного з посадовців Кіровоградської ОДА.

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Слідство встановило, що чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду у розмірі 1,8 мільйона гривень. За це зловмисники пообіцяли не чинити жодні перешкоди в діяльності постражлалого.

За умовами "пропозиції", кошти мали передавати кількома траншами:

перший транш у 100 тисяч гривень посадовці ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства;

під час передачі другого траншу у 250 тисяч гривень їх викрили на гарячому.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину. Деталі у НАБУ пообіцяли оприлюднити згодом.

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