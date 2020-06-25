Про відповідний запобіжний захід просив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє 24 канал.

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру Омеляну: що каже ексміністр

Омеляна зобов'язали прибувати до прокурора та судді за першою вимогою, повідомляти про зміну місця проживання, здати український та закордонний паспорти та не спілкуватися зі свідками.

Зауважимо, що Омеляна прийшли підтримати Уляна Супрун і дівчина активіста Сергія Стерненка.

Сам Володимир Омелян нещодавно також був присутнім у дворі Шевченківського суду, де проходило засідання у справі Стерненка.

У чому підозрюють Омеляна

Дії експосадовця кваліфікували за статтею про видачу нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону.

За інформацією слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один з них є адміністративний, тобто дохідною частиною держбюджету. Змінювати його мала право лише Рада, а не міністр.

Через це бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень. З очікуваних 203,5 мільйона гривень отримав лише 173,1 мільйона гривень.

Що каже Омелян

ексміністр вважає, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро-, вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018 – 2019 роках ріст понад 20%.