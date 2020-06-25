О соответствующей мере пресечения просил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает
24 канал.
Омеляна обязали прибывать к прокурору и судье по первому требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать украинский и заграничный паспорта и не общаться со свидетелями.
Заметим, что Омеляна пришли поддержать Ульяна Супрун и девушка активиста Сергея Стерненко.
Сам Владимир Омелян недавно также присутствовал во дворе Шевченковского суда, где проходило заседание по делу Стерненко.
В чем подозревают Омеляна
Действия экс-чиновника квалифицировали по статье о выдаче нормативно-правового акта, что уменьшает поступления в бюджет вопреки закону.
По информации следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из них является административным, то есть доходной частью госбюджета. Менять его имела право только Рада, а не министр.
Из-за этого бюджет недополучил 30,5 миллиона гривен. Из ожидаемых 203,5 миллиона гривен получил лишь 173,1 миллиона гривен.
Что говорит Омелян
Экс-министр считает, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро-, грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018–2019 годах рост более 20%.
Что известно о Владимире Омеляне?
Владимир Омелян – украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016–2019 годах в правительстве Владимира Гройсмана. В 2016 году была проведена реформа авиационной службы, благодаря чему рынок авиационных перевозок рос на 30% ежегодно, а в 2018 – стал годом бюджетных авиалиний Украины.
Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против Омеляна по иску "Бердянского антикоррупционного центра". Его и других чиновников обвиняют в доведении Бердянского порта до банкротства.
В 2018 НАБУ подозревало Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.