О соответствующей мере пресечения просил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает 24 канал.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении Омеляну: что говорит экс-министр

Омеляна обязали прибывать к прокурору и судье по первому требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать украинский и заграничный паспорта и не общаться со свидетелями.

Заметим, что Омеляна пришли поддержать Ульяна Супрун и девушка активиста Сергея Стерненко.

Сам Владимир Омелян недавно также присутствовал во дворе Шевченковского суда, где проходило заседание по делу Стерненко.

В чем подозревают Омеляна

Действия экс-чиновника квалифицировали по статье о выдаче нормативно-правового акта, что уменьшает поступления в бюджет вопреки закону.

По информации следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из них является административным, то есть доходной частью госбюджета. Менять его имела право только Рада, а не министр.

Из-за этого бюджет недополучил 30,5 миллиона гривен. Из ожидаемых 203,5 миллиона гривен получил лишь 173,1 миллиона гривен.

Что говорит Омелян

Экс-министр считает, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро-, грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018–2019 годах рост более 20%.