Главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню объявили подозрение во взяточничестве
Руководителю Кировоградской ОГА Андрею Балоню объявили подозрение. Его и еще одного работника администрации обвиняют в вымогательстве взятки размером в 1,8 миллиона гривен.
Андрея Балоня задержали 25 июня. Уже на следующий день, 26 июня, ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.
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По состоянию на вечер 26 июня Андрею Балоню избирается мера пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивает на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 миллионов гривен залога. 8 миллионов гривен залога прокуроры САП требуют для его сообщника.
Что известно о задержании главы Кировоградской ОГА
- 25 июня НАБУ совместно с Управлением по борьбе с коррупцией и СБУ задержало главу Кировоградской ОГА Андрей Балоня. По версии следствия, он требовал взятку в размере 1,8 миллиона гривен.
- Также задержали еще одно должностное лицо Кировоградской ОГА.
- Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области платить им 110 тысяч гривен ежемесячно. Иначе он столкнется с препятствиями в своей деятельности, в частности, инициированием вопроса о соответствии занимаемой должности. Впоследствии, подозреваемые свои требования увеличили, потребовав платить ежемесячно 15% от официального оборота госструктур, которые находились в подчинении главного управления органа исполнительной власти. Учитывая показатели предыдущих периодов, речь шла о сумме около 1,8 миллиона гривен.
- По условиям "сделки", средства должны передавать траншами. Первый – в 100 тысяч гривен – передан в начале июня, что задокументировано в пределах досудебного расследования. После получения второго транша в 250 тысяч гривен главу и чиновника ОГА разоблачили и задержали в ходе совместной операции правоохранительных органов в одной из областей.
- В ходе дальнейших следственных действий по месту работы и жительства подозреваемых изъяты большие объемы наличности, происхождение которой пока что неизвестно. Речь идет о более 4,5 миллиона гривен, 320 тысяч долларов, 24 тысяч евро. Решается вопрос о наложении ареста на эти средства.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил Андрея Балоня с должности главы Кировоградской ОГА. Однако на официальном сайте Офиса Президента соответствующий указ пока что не опубликован.