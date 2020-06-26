Руководителю Кировоградской ОГА Андрею Балоню объявили подозрение. Его и еще одного работника администрации обвиняют в вымогательстве взятки размером в 1,8 миллиона гривен.

Андрея Балоня задержали 25 июня. Уже на следующий день, 26 июня, ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.

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По состоянию на вечер 26 июня Андрею Балоню избирается мера пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивает на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 миллионов гривен залога. 8 миллионов гривен залога прокуроры САП требуют для его сообщника.

Что известно о задержании главы Кировоградской ОГА