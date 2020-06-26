Взяточничество в Кировоградской ОГА: подельника Балоня отправили под стражу
Высший антикоррупционный суд 26 июня избрал меру пресечения подельнику задержанного главы Кировоградской ОГА. Речь о руководителе патронатной службы области Сергее Шевченко.
Соответствующее решение было озвучено во время судебного заседания, сообщает 24 канал.
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Что известно о мере пресечения Шевченко
- Чиновника отправили под арест на три месяца, то есть до 23 августа.
- Сумма залога составляет 5 миллионов гривен.
- Судья частично удовлетворил ходатайство прокуроров. САП ранее просила у судьи для Шевченко залог в размере 8 миллионов гривен.
Что известно о Сергее Шевченко?
Ему 25 лет. Местные СМИ пишут, что он сын Сергея Шевченко – руководителя Госпродпотребслужбы в Херсонской области.
Младший Шевченко должен был стать руководителем аппарата. Впоследствии его назначили начальником патронатной службы. По данным активистов, он выполнял различные поручения, в том числе личные указания председателя ОГА Андрея Балоня.
По предварительной информации, именно он был посредником в передаче взятки Балоню.
За что задержали Балоня
- 25 июня НАБУ совместно с Управлением по борьбе с коррупцией и СБУ задержало главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. По версии следствия, он требовал взятку в размере 1,8 миллиона гривен.
- Он и его сообщник предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области дать им взятку в размере 1,8 миллиона гривен. За это злоумышленники обещал не создавать препятствий.
- Балоню сейчас выбирают меру пресечения. САП просит содержание под стражей и 12 миллионов залога.
Взятку в 1,8 миллиона гривен для Балоня / Фото НАБУ
Что известно об Андрее Балонь?
Родился он в 1982 году в городке Стебник Львовской области. Юристпо образованию и кандидат юридических наук. С 2003 по 2004 год Балонь работал сначала следователем, а затем и заместителем начальника в различных районных и городских отделах Главного управления МВД во Львовской области.
В 2012 –2013 годах он был руководителем следственных управлений МВД в Житомирской и Полтавской области. Возглавил Кировоградскую ОГА 8 ноября 2019 года.