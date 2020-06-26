Высший антикоррупционный суд 26 июня избрал меру пресечения подельнику задержанного главы Кировоградской ОГА. Речь о руководителе патронатной службы области Сергее Шевченко.

Соответствующее решение было озвучено во время судебного заседания, сообщает 24 канал.

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Что известно о мере пресечения Шевченко

Чиновника отправили под арест на три месяца, то есть до 23 августа.

Сумма залога составляет 5 миллионов гривен.

Судья частично удовлетворил ходатайство прокуроров. САП ранее просила у судьи для Шевченко залог в размере 8 миллионов гривен.

Что известно о Сергее Шевченко?

Ему 25 лет. Местные СМИ пишут, что он сын Сергея Шевченко – руководителя Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

Младший Шевченко должен был стать руководителем аппарата. Впоследствии его назначили начальником патронатной службы. По данным активистов, он выполнял различные поручения, в том числе личные указания председателя ОГА Андрея Балоня.

По предварительной информации, именно он был посредником в передаче взятки Балоню.

За что задержали Балоня

25 июня НАБУ совместно с Управлением по борьбе с коррупцией и СБУ задержало главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. По версии следствия, он требовал взятку в размере 1,8 миллиона гривен.

Он и его сообщник предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области дать им взятку в размере 1,8 миллиона гривен. За это злоумышленники обещал не создавать препятствий.

Балоню сейчас выбирают меру пресечения. САП просит содержание под стражей и 12 миллионов залога.



Взятку в 1,8 миллиона гривен для Балоня / Фото НАБУ