Суд избрал меру пресечения уволенному главе Кировоградской ОГА: детали
Антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Его 25 июня на вымогательстве 1,8 миллиона гривен взятки задержали детективы НАБУ.
Об избрании меры пресечения для Андрея Балоня сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Важно НАБУ задержало главу Кировоградской ОГА Балоня: чиновник требовал 1,8 миллиона гривен
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемому Андрея Балоню меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере почти 10 миллионов гривен.
Перед этим суд также избрал меру пресечения для соучастника уволенного главы области – главе патронатной службы аппарата ОГА Сергею Шевченко. Его суд взял под стражу до 23 августа с возможностью внесения залога в 5 миллионов 67,5 тысячи гривен.
Их обоих 25 июня задержали детективы НАБУ, когда они требовали взятку в 1,8 миллиона гривен у еще одного чиновника за то, чтобы не препятствовать его деятельности.
На задержание Балоня с сообщником мигом отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский – он заявил об увольнении чиновника.
Андрея Балоня обвиняют по статье о принятии предложения или обещания взятки в особо крупном размере со стороны чиновника. За это ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Кто такой Андрей Балонь: коротко
- Родился он в 1982 году в городке Стебник на Львовщине. Является юристом по образованию и кандидатом юридических наук. В 2013 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.
- С 2003 по 2004 год Балонь работал сначала следователем, а затем и заместителем начальника в различных районных и городских отделах Главного управления МВД во Львовской области.
- В 2012 – 2013 годах он был руководителем следственных управлений МВД на Житомирщине и на Полтавщине. Впоследствии заместителем начальника МВД в Полтавской области.
- С мая 2017 по 2019 год – заместитель главы Херсонской областной государственной администрации по гуманитарным вопросам, финансов и взаимодействия с правоохранительными органами. Возглавил Кировоградскую ОГА 8 ноября 2019 года.