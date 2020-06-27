Антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Его 25 июня на вымогательстве 1,8 миллиона гривен взятки задержали детективы НАБУ.

Об избрании меры пресечения для Андрея Балоня сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Важно НАБУ задержало главу Кировоградской ОГА Балоня: чиновник требовал 1,8 миллиона гривен

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемому Андрея Балоню меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере почти 10 миллионов гривен.

Перед этим суд также избрал меру пресечения для соучастника уволенного главы области – главе патронатной службы аппарата ОГА Сергею Шевченко. Его суд взял под стражу до 23 августа с возможностью внесения залога в 5 миллионов 67,5 тысячи гривен.

Их обоих 25 июня задержали детективы НАБУ, когда они требовали взятку в 1,8 миллиона гривен у еще одного чиновника за то, чтобы не препятствовать его деятельности.

На задержание Балоня с сообщником мигом отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский – он заявил об увольнении чиновника.

Андрея Балоня обвиняют по статье о принятии предложения или обещания взятки в особо крупном размере со стороны чиновника. За это ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Кто такой Андрей Балонь: коротко