За экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 миллионов залога
За бывшего председателя Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня внесли залог. Его размер составляет 10 миллионов 135 тысяч гривен.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда, информирует РБК-Украина.
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Кроме того, известно, что за подчиненного Балоня, руководителя патронатной службы Сергей Шевченко, также внесли залог в размере 5 миллионов 67 тысяч 500 гривен.
После внесения залога их должны выпустить из СИЗО.
Далее подозреваемые должны приходить к следователю, прокурору и суду по каждому требованию и носить электронный браслет.
За что задержали Балоня
- 25 июня НАБУ совместно с Управлением борьбы с коррупцией и СБУ задержало главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. По версии следствия, он требовал взятку в размере 1,8 миллиона гривен.
- Он и его сообщник предложили руководителю Госпродпотребслужбы в области Игорю Бойчуку предоставить им взятку в размере 1,8 миллиона гривен, чтобы не препятствовали в работе.
- Сам Балонь считает себя невиновным.
- Уже 26 июня Балоня и Шевченко суд арестовал с альтернативой залога.
Что известно об Андрее Балоне?
Родом со Львовщины. С 2003 по 2004 год Балонь работал сначала следователем, а затем и заместителем начальника в различных районных и городских отделах главного управления МВД на Львовщине.
В 2012 – 2013 годах он был руководителем следственных управлений МВД на Житомирщине и на Полтавщине. Возглавил Кировоградскую ОГА 8 ноября 2019 года.