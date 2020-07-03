За бывшего председателя Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня внесли залог. Его размер составляет 10 миллионов 135 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда, информирует РБК-Украина.

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Кроме того, известно, что за подчиненного Балоня, руководителя патронатной службы Сергей Шевченко, также внесли залог в размере 5 миллионов 67 тысяч 500 гривен.

После внесения залога их должны выпустить из СИЗО.

Далее подозреваемые должны приходить к следователю, прокурору и суду по каждому требованию и носить электронный браслет.

За что задержали Балоня

25 июня НАБУ совместно с Управлением борьбы с коррупцией и СБУ задержало главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. По версии следствия, он требовал взятку в размере 1,8 миллиона гривен.

Он и его сообщник предложили руководителю Госпродпотребслужбы в области Игорю Бойчуку предоставить им взятку в размере 1,8 миллиона гривен, чтобы не препятствовали в работе.

Сам Балонь считает себя невиновным.

Уже 26 июня Балоня и Шевченко суд арестовал с альтернативой залога.