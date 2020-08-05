Єрмак отримав у заступники Олега Татарова, який покривав убивства майданівців
Володимир Зеленський підписав указ про призначення заступником голови Офісу Президента України Олега Татарова. Новий заступник Андрія Єрмака найбільше відомий за роботою на посаді заступника начальника головного слідчого управління МВС у часи першого уряду Миколи Азарова.
Указ про призначення Олега Татарова Володимир Зеленський підписав 5 серпня, повідомляє Офіс Президента України.
До слова Валерій Міщенко може очолити Кіровоградську ОДА: що про нього відомо
Хто такий Олег Татаров
Це український юрист. Він народився 31 серпня 1982 року (37 років) у селі Новоукраїнка Кіровоградської області.
Найбільш відомим він став на посаді заступника начальника управління МВС України, коли міністерство очолював Віталій Захарченко – один з ключових убивць Небесної сотні.
Роботи в МВС Татаров у період Майдану не зрікся. Навпаки він у період Революції Гідності переконував міжнародних партнерів, що майданівці "самі себе стріляють і нападають на Беркут".
Олег Татаров під час Революції Гідності: дивіться відео
Після втечі Януковича і його банди Олег Татаров, звісно ж, залишився без роботи. Втім ненадовго – він створив адвокатське об'єднання й став займатися адвокатською діяльністю.
Перелік підзахисних Татарова теж вражає – туди зокрема увійшли чи не найбільш проросійський політик в Україні Вадим Новінський і постраждалі сепаратисти, що в травні 2014 року домагалися створення "одеської народної республіки".
Вперше "відкопав" Олега Татарова ще президент Петро Порошенко. У кінці 2014 року він призначив одного з ключових ворогів Майдану заступником голови Херсонської ОДА Андрія Путілова.