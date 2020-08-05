Володимир Зеленський підписав указ про призначення заступником голови Офісу Президента України Олега Татарова. Новий заступник Андрія Єрмака найбільше відомий за роботою на посаді заступника начальника головного слідчого управління МВС у часи першого уряду Миколи Азарова.

Указ про призначення Олега Татарова Володимир Зеленський підписав 5 серпня, повідомляє Офіс Президента України.

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Хто такий Олег Татаров

Це український юрист. Він народився 31 серпня 1982 року (37 років) у селі Новоукраїнка Кіровоградської області.

Найбільш відомим він став на посаді заступника начальника управління МВС України, коли міністерство очолював Віталій Захарченко – один з ключових убивць Небесної сотні.

Роботи в МВС Татаров у період Майдану не зрікся. Навпаки він у період Революції Гідності переконував міжнародних партнерів, що майданівці "самі себе стріляють і нападають на Беркут".

Олег Татаров під час Революції Гідності: дивіться відео

Після втечі Януковича і його банди Олег Татаров, звісно ж, залишився без роботи. Втім ненадовго – він створив адвокатське об'єднання й став займатися адвокатською діяльністю.

Перелік підзахисних Татарова теж вражає – туди зокрема увійшли чи не найбільш проросійський політик в Україні Вадим Новінський і постраждалі сепаратисти, що в травні 2014 року домагалися створення "одеської народної республіки".

Вперше "відкопав" Олега Татарова ще президент Петро Порошенко. У кінці 2014 року він призначив одного з ключових ворогів Майдану заступником голови Херсонської ОДА Андрія Путілова.