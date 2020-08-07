Заступник Єрмака Татаров заробив майже 5 мільйонів гривень у 2019, а його дружина – трохи більше
Олег Татаров – новий заступник голови Офісу Президента Єрмака, який під час Революції Гідності був спікером МВС режиму Януковича. У декларації за 2019 рік Татаров вказав майже 10 мільйонів гривень доходів родини, кілька квартир та земельних ділянок.
Статки та прибутки Татарова – нового заступника Єрмака
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Майно рухоме та нерухоме
У декларації Татарова за 2019 рік, опублікованій на сайті НАЗК, вказано:
- Дві земельні ділянки в Київській області,
- Квартиру в Києві площею 128 "квадратів",
- Квартиру, якою володіють син і дочка Татарова.
- По два машиномісця – і у Татарова, і у його дружини.
- Але автомобіль – тільки один (Mercedes-Benz GLS 350 2017 року).
Прибутки та заощадження
- У 2019 році він заробив 4,4 мільйона гривень від підприємницької діяльності.
- Ще 100 тисяч гривень заробив як викладач в Національній академії внутрішніх справ.
- 62 тисячі заробив в Укрбуді,
- А 126 тисяч – в адвокатському об'єднанні "Креденс" (третина капіталу об'єднання – у власності Татарова).
- 250 тисяч євро Татаров тримає у банку, а готівкою – 400 тисяч доларів і 950 тисяч гривень.
Додамо, що подружжя Татарових у 2019 році отримало ще 3 мільйони гривень за розірвання договору про участь у Фонді фінансування будівництва від компанії "Житло-Капітал".
Коротко про Татарова та його призначення в ОП
- 5 серпня Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника ОП.
- Олег Татаров раніше був заступником керівника Головного слідчого управління МВС за президента-втікача Віктора Януковича.
- У період Революції Гідності Татаров заявляв, що майданівці "самі у себе стріляють і нападають на "Беркут".
- Чутки про призначення Татарова в ОП ходили ще з квітня 2020.
- Тоді Ініціативна група постраждалих та поранених на Майдані вимагала від Зеленського "припинити призначати на вищі державні посади зрадників Януковича і чітко озвучити свою позицію в цьому питанні".