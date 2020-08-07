Олег Татаров – новий заступник голови Офісу Президента Єрмака, який під час Революції Гідності був спікером МВС режиму Януковича. У декларації за 2019 рік Татаров вказав майже 10 мільйонів гривень доходів родини, кілька квартир та земельних ділянок.

Статки та прибутки Татарова – нового заступника Єрмака

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Майно рухоме та нерухоме

У декларації Татарова за 2019 рік, опублікованій на сайті НАЗК, вказано:

Дві земельні ділянки в Київській області,

Квартиру в Києві площею 128 "квадратів",

Квартиру, якою володіють син і дочка Татарова.

По два машиномісця – і у Татарова, і у його дружини.

Але автомобіль – тільки один (Mercedes-Benz GLS 350 2017 року).

Цікаво, що за договором про участь у Фонді фінансування будівництва Олег Татаров володіє ще чотирма квартирами в Києві – але наразі вони не добудовані.

Прибутки та заощадження

У 2019 році він заробив 4,4 мільйона гривень від підприємницької діяльності.

гривень від підприємницької діяльності. Ще 100 тисяч гривень заробив як викладач в Національній академії внутрішніх справ.

62 тисячі заробив в Укрбуді,

А 126 тисяч – в адвокатському об'єднанні "Креденс" (третина капіталу об'єднання – у власності Татарова).

250 тисяч євро Татаров тримає у банку, а готівкою – 400 тисяч доларів і 950 тисяч гривень.

Цікаво, що Тетяна – дружина Татарова – заробила 100 тисяч у Національній академії внутрішніх справ і 102 тисячі в "Креденсі". А от від підприємництва заробила більше за чоловіка – 4,9 мільйона гривень.

Додамо, що подружжя Татарових у 2019 році отримало ще 3 мільйони гривень за розірвання договору про участь у Фонді фінансування будівництва від компанії "Житло-Капітал".

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