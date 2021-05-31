Об этом активист заявил во время небольшой пресс-конференции 31 мая. Она состоялась сразу после того, как Стерненко огласили приговор.

Важно Сергея Стерненко приговорили к 1 году условно

После заседания суда Сергей Стерненко вышел к журналистам. В один момент слово взял работник пророссийского издания и задал вопрос: "Что бы вы хотели сказать Зеленскому?".

Вы знаете, я бы хотел давать комментарии журналисту. Если у уважаемых журналистов есть вопросы, то я охотно отвечу. Пророссийским медиа я не даю комментариев,

– подчеркнул Стерненко.

После этого активист поблагодарил журналистов, которые освещали весь судебный процесс. Он подчеркнул, что это очень важно для утверждения прав человека в Украине и демократии.

Комментарий Сергея Стерненко после решения суда: смотрите видео

Дело Сергея Стерненко: главное

Апелляционный суд Одессы во время заседания 31 мая оправдал Сергея Стерненко по статье №187, которая предусматривала заключение на 7,3 года и конфискацию имущества.

Зато активиста признали виновным по двум другим статьям. Речь идет о похищении человека и незаконном обращении с оружием.

Служители Фемиды вынесли наказание – 3 года заключения с заменой на 1 год условно. Поэтому теперь он фактически свободен. В то же время Стерненко заявил, что будет обжаловать приговор суда в Верховном суде.



Головне про справу Стерненка / Інфографіка 24 каналу