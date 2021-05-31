Про це активіст заявив під час невеличкої пресконференції 31 травня. Вона відбулася одразу після того, як Стерненку оголосили вирок.

Важливо Сергія Стерненка засудили до 1 року умовно

Після засідання суду Сергій Стерненко вийшов до журналістів. В один момент слово взяв працівник проросійського видання і поставив питання: "Що б ви хотіли сказати Зеленському?".

Ви знаєте, я б хотів давати коментарі журналісту. Якщо у шановних журналістів є запитання, то я залюбки відповім. Проросійським медіа я не даю коментарів,

– підкреслив Стерненко.

Після цього активіст подякував журналістам, які висвітлювали весь судовий процес. Він наголосив, що це дуже важливо для затвердження прав людини в Україні та демократії.

Коментар Сергія Стерненка після рішення суду: дивіться відео

Справа Сергія Стерненка: головне

Апеляційний суд Одеси під час засідання 31 травня виправдав Сергія Стерненка за статтею №187, яка передбачала ув'язнення на 7,3 року та конфіскацію майна.

Натомість активіста визнали винним за двома іншими статтями. Мовиться про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю.

Служителі Феміди винесли покарання – 3 роки ув'язнення із заміною на 1 рік умовно. Тому тепер він фактично вільний. Водночас Стерненко заявив, що оскаржуватиме вирок суду у Верховному суді.



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