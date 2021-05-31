Про це активіст заявив під час невеличкої пресконференції 31 травня. Вона відбулася одразу після того, як Стерненку оголосили вирок.
Важливо Сергія Стерненка засудили до 1 року умовно
Після засідання суду Сергій Стерненко вийшов до журналістів. В один момент слово взяв працівник проросійського видання і поставив питання: "Що б ви хотіли сказати Зеленському?".
Ви знаєте, я б хотів давати коментарі журналісту. Якщо у шановних журналістів є запитання, то я залюбки відповім. Проросійським медіа я не даю коментарів,
– підкреслив Стерненко.
Після цього активіст подякував журналістам, які висвітлювали весь судовий процес. Він наголосив, що це дуже важливо для затвердження прав людини в Україні та демократії.
Справа Сергія Стерненка: головне
- Апеляційний суд Одеси під час засідання 31 травня виправдав Сергія Стерненка за статтею №187, яка передбачала ув'язнення на 7,3 року та конфіскацію майна.
- Натомість активіста визнали винним за двома іншими статтями. Мовиться про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю.
- Служителі Феміди винесли покарання – 3 роки ув'язнення із заміною на 1 рік умовно. Тому тепер він фактично вільний. Водночас Стерненко заявив, що оскаржуватиме вирок суду у Верховному суді.