Шевченковский райсуд изменил меру пресечения общественному активисту Сергею Стерненко. Вместо круглосуточного домашнего ареста Стерненко получил только ночной.

Такую меру ему установили до 21 сентября. Об этом активист Сергей Стерненко написал в своем телеграм-канале.

Что этому предшествовало Продолжение домашнего ареста Стерненко: отвод судьи не состоялся

Стерненко обязали находиться дома с 21:00 до 6:00 часов.

Заявление об отводе судьи, которую не подавали

Судья Марина Антонюк сегодня заявила о самоотводе и сообщила, что состоится другое заседание. Однако, как оказалось, официального заявления об отводе судьи не было.

и сообщила, что состоится другое заседание. Однако, как оказалось, официального заявления об отводе судьи не было. Сторона защиты не сообщала об отводе судьи Антонюк , чтобы не затягивать время. Хотя они сообщили ей, что обнаружили вмешательство в систему автораспределения дел.

, чтобы не затягивать время. Хотя они сообщили ей, что обнаружили вмешательство в систему автораспределения дел. Защита настаивала: не заявляют об отводе.

Несмотря на позицию адвокатов и самого Стерненко в зал суда пришла другая судья. Она начала новое заседание: об отводе судьи.

Она начала новое заседание: об отводе судьи. После судья объявила перерыв , прослушала запись предыдущего заседания и отправилась в совещательную комнату. И отказала в отводе .

, прослушала запись предыдущего заседания и отправилась в совещательную комнату. И . В дальнейшем в зал возглавлять заседания вернулась судья Марина Антонюк.

Что этому предшествовало

4 августа следователь прокурор Николай Бозовуляк подал ходатайство в суд о продлении Стерненко ареста еще на два месяца. Судебно заседание назначили в тот же день на 6 августа.

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Однако, тогда активист возмутился: ведь ходатайство его защиты об отмене ареста уже трижды оставляли без рассмотрения, а представление следователя о продлении ареста – в день подачи назначили на рассмотрение.

А перед тем апелляцию, которую подавала защита, чтобы обжаловать назначение именно такого вида меры пресечения, 3 июля суд не удовлетворил.

Напомним. 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток. Киевский апелляционный суд 3 июля рассмотрел апелляцию на этот меру пресечения и оставил в силе предыдущее решение о 2 месяца круглосуточного домашнего ареста.

Дело Стерненко: коротко