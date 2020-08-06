Стерненко смягчили меру пресечения
Шевченковский райсуд изменил меру пресечения общественному активисту Сергею Стерненко. Вместо круглосуточного домашнего ареста Стерненко получил только ночной.
Такую меру ему установили до 21 сентября. Об этом активист Сергей Стерненко написал в своем телеграм-канале.
Что этому предшествовало Продолжение домашнего ареста Стерненко: отвод судьи не состоялся
Стерненко обязали находиться дома с 21:00 до 6:00 часов.
Заявление об отводе судьи, которую не подавали
- Судья Марина Антонюк сегодня заявила о самоотводе и сообщила, что состоится другое заседание. Однако, как оказалось, официального заявления об отводе судьи не было.
- Сторона защиты не сообщала об отводе судьи Антонюк, чтобы не затягивать время. Хотя они сообщили ей, что обнаружили вмешательство в систему автораспределения дел.
- Защита настаивала: не заявляют об отводе.
- Несмотря на позицию адвокатов и самого Стерненко в зал суда пришла другая судья. Она начала новое заседание: об отводе судьи.
- После судья объявила перерыв, прослушала запись предыдущего заседания и отправилась в совещательную комнату. И отказала в отводе.
- В дальнейшем в зал возглавлять заседания вернулась судья Марина Антонюк.
Что этому предшествовало
4 августа следователь прокурор Николай Бозовуляк подал ходатайство в суд о продлении Стерненко ареста еще на два месяца. Судебно заседание назначили в тот же день на 6 августа.
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Однако, тогда активист возмутился: ведь ходатайство его защиты об отмене ареста уже трижды оставляли без рассмотрения, а представление следователя о продлении ареста – в день подачи назначили на рассмотрение.
А перед тем апелляцию, которую подавала защита, чтобы обжаловать назначение именно такого вида меры пресечения, 3 июля суд не удовлетворил.
Дело Стерненко: коротко
- Стерненко – известный активист, организатор и участник акций протеста, в частности против незаконных застроек в Одессе. Возглавлял крыло "Правого сектора" в Одесской области.
- Он блокировал выступления артистов в Одессе, которые гастролировали в оккупированном Крыму.
- В 2018 году на Стерненко совершили три нападения. Во время первого неизвестные напали на активиста и избили битами. Полиция тогда не нашла виновных.
- Вскоре случилось второй нападение – в Стерненко выстрелили из пистолета. Однако пуля была резиновой, поэтому, Сергей остался жив.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом.
- Поэтому самого Стерненко подозревают в умышленном убийстве, а организатора нападений так и не нашли.
- С новым развитием за дело взялись после того, как Офис генпрокурора возглавила Ирина Венедиктова, которая пообещала, что Стерненко будет отвечать по закону.
- В защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, во время заседания по избранию его первой меры пресечения произошли стычки с правоохранителями.