Стихия уничтожила урожай винограда в Грузии

Жители сел Ахметского муниципалитета региона Кахетии, который является главным винодельческим регионом Грузии, остались без урожая из-за очень большого града. Они требуют от власти компенсировать убытки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Непогода нанесла серьезный ущерб жителям сел Ахметского и Телавского муниципалитетов, затопив первые этажи домов, дворы и приусадебные участки, градины величиной с куриное яйцо полностью уничтожили урожай винограда, повалены деревья, повреждены дороги и линии электропередач, в результате чего многие жители остались без света.

Сообщается, что жители сел Ахашени и Кистаури перекрыли центральную дорогу на территории муниципалитета с целью протеста, однако была мобилизована полиция и вскоре блокируемая участниками акции дорога была открыта.

"Мы уничтожены, у нас ничего не осталось. Вся надежда была на этот урожай, у нас долги в банках", – заявил один из участников акции.

По его словам, власть потратила миллионы на противоградную систему в регионе, однако она не была использована.