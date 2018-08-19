Стихія знищила урожай винограду в Грузії

Жителі сіл Ахметського муніципалітету регіону Кахетії, який є головним виноградарським регіоном Грузії, залишилися без врожаю через дуже великий град. Вони вимагають від влади компенсувати збитки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Негода завдала серйозної шкоди жителям сіл Ахметського і Телавського муніципалітетів, затопивши перші поверхи будинків, двори та присадибні ділянки, градини завбільшки з куряче яйце повністю знищили урожай винограду, повалені дерева, пошкоджені дороги та лінії електропередач, в результаті чого багато жителів залишилися без світла.

Повідомляється, що жителі сіл Ахашені і Кістаурі перекрили центральну дорогу на території муніципалітету з метою протесту, однак була мобілізована поліція і незабаром блокована учасниками акції дорога була відкрита.

"Ми знищені, у нас нічого не залишилося. Вся надія була на цей урожай, у нас борги в банках", – заявив один з учасників акції.

За його словами, влада витратила мільйони на противоградну систему в регіоні, проте вона не була використана.