Губернатор штата объявил чрезвычайное положение, потому что метеорологи предупреждают о катастрофическом наводнении. Оно может накрыть всю территорию островного штата.

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Сезонный циклон Кона-Лоу вызвал проливные дожди по всей территории штата Гавайи. Ливень уже затопил множество ключевых автострад, а сильный ветер валит деревья и обрывает линии электропередач. Муниципальные власти сообщают, что уже более 200 людей остались без электричества, и это число продолжает расти.

Помимо наводнений, местные жители опасаются оползней, которые буквально могут изолировать некоторые населенные пункты. В таком случае это сильно затруднит работу спасателей и доставку необходимой помощи в эти районы.

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Работа служб усложнена

Работу спасателей и ремонтных служб затрудняет также рельеф острова. Ведь большинство населенных пунктов находятся у подножья гор и вулканов, откуда и ожидаются опасные оползни.

Помимо этого, специальным службам будет трудно добраться до людей, которые застряли ближе к вершинам. Дело в том, что синоптики предупреждают еще и о снегопадах, а потому доступ к таким районам штата будет полностью заблокирован.

Власти пытаются обезопасить жителей

Школы и колледжи закрыты для посещения, а правоохранители призывают людей воздержаться от прогулок по улице.

В особо опасных районах правительство открывает аварийные убежища для людей, которые пострадали от урагана и по разным причинам не могут попасть к себе домой. При этом местные власти призывают жителей штата кооперироваться с соседями и помогать другим провизией и медикаментами.

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Конечно, циклон, подобный Кона-лоу уже не первый раз накрывает Гавайи. Чаще всего стихия возникает в Тихом океане в холодное время года и приносит проливные дожди, наводнения, водяные смерчи и множество других опасных природных явлений.

Местные жители и правительство штата Гавайи прекрасно знают как действовать в случае таких сильных штормов. Поэтому властям удалось быстро среагировать на вероятную опасность и смертей получилось избежать.

Проблемой для Гавайев остаются лишь экономические потери, которые несет штат в таких ситуациях. Во сколько обойдется циклон Кона-лоу – пока неизвестно. Все объемы затрат на восстановление правительство сможет подсчитать, когда погода успокоится. И в лучшем случае это произойдет в течение недели. В худшем – чрезвычайное положение придется продлить, а экономический удар для штата серьезно возрастет.