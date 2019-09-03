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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Стиль Коломойского, который захватил власть, – не брать на себя ответственность, – политологи

      256 Читати новину українською
      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / apostrophe.ua

      Эксперты заявляют, что стратегия олигарха – это увеличение как политического, так и экономического влияния.

      В Украине большинство лиц, назначенных на ключевые государственные должности, объединяет общий контекст, утверждают политологи. Он заключается в том, что выгоду от назначений получает единственный человек – Игорь Коломойский. Об этом пишет 5 канал.

      Так, по словам эксперта Украинского центра общественного развития Юрия Путника, сосредоточение власти в руках Коломойского – риск для Украины.

      Очевидно, что Игорь Валерьевич основной "бенефициар" всего, что происходит. То, что на сегодняшний день один из украинских олигархов стал достаточно серьезной, влиятельной фигурой во власти при ослаблении других ветвей власти: правительства, парламентской ветви власти, судебной системы – риск,
      – заявил эксперт.

      Политологи заявляют, что стратегия олигарха – это увеличение как политического, так и экономического влияния. При этом репутация олигарха в данных вопросах вызывает вопрос так, как в ряде случаев, олигарх прибегал к различным способам уклонения от ответственности.

      По словам политолога, Валерия Дымова: "Стиль ведения бизнеса господина Коломойского в том, чтобы не брать на себя ответственность, захватывать, скажем, блокирующие пакеты в тех структурах, которыми он владеет. И не давать возможности бизнесу развиваться без его голоса".

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      Теги: Новости политики Игорь Коломойский
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