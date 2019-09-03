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      Стиль Коломойського, який захопив владу, – не брати на себе відповідальність, – політологи

      185 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / apostrophe.ua

      Експерти заявляють, що стратегія олігарха – це збільшення як політичного, так і економічного впливу.

      В Україні більшість осіб, призначених на ключові державні посади, об'єднує загальний контекст, стверджують політологи. Він полягає в тому, що вигоду від призначень отримує єдина людина – Ігор Коломойський. Про це пише 5 канал.

      Так, за словами експерта Українського центру суспільного розвитку Юрія Подорожнього, зосередження влади в руках Коломойського є ризиком для України.

      Очевидно, що Ігор Валерійович основний "бенефіціар" всього, що відбувається. Те, що на сьогоднішній день один з українських олігархів є досить серйозною, впливовою фігурою у владі при ослабленні інших гілок влади: уряду, парламентської гілки влади, судової системи – є ризиком,
      – заявив експерт.

      Політологи заявляють, що стратегія олігарха – це збільшення як політичного, так і економічного впливу. При цьому репутація олігарха в даних питаннях викликає питання так, як у ряді випадків, олігарх вдавався до різних способів ухилення від відповідальності.

      За словами політолога, Валерія Димова: "Стиль ведення бізнесу пана Коломойського в тому, щоб не брати на себе відповідальність, захоплювати, скажімо, блокуючі пакети в тих структурах, які він має. І не давати можливості свого бізнесу розвиватися без його голосу".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Ігор Коломойський
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