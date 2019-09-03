Стиль Коломойського, який захопив владу, – не брати на себе відповідальність, – політологи

Експерти заявляють, що стратегія олігарха – це збільшення як політичного, так і економічного впливу.

В Україні більшість осіб, призначених на ключові державні посади, об'єднує загальний контекст, стверджують політологи. Він полягає в тому, що вигоду від призначень отримує єдина людина – Ігор Коломойський. Про це пише 5 канал.

Так, за словами експерта Українського центру суспільного розвитку Юрія Подорожнього, зосередження влади в руках Коломойського є ризиком для України.

Очевидно, що Ігор Валерійович основний "бенефіціар" всього, що відбувається. Те, що на сьогоднішній день один з українських олігархів є досить серйозною, впливовою фігурою у владі при ослабленні інших гілок влади: уряду, парламентської гілки влади, судової системи – є ризиком,

– заявив експерт.

Політологи заявляють, що стратегія олігарха – це збільшення як політичного, так і економічного впливу. При цьому репутація олігарха в даних питаннях викликає питання так, як у ряді випадків, олігарх вдавався до різних способів ухилення від відповідальності.

За словами політолога, Валерія Димова: "Стиль ведення бізнесу пана Коломойського в тому, щоб не брати на себе відповідальність, захоплювати, скажімо, блокуючі пакети в тих структурах, які він має. І не давати можливості свого бізнесу розвиватися без його голосу".