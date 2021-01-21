Правительство хочет достигнуть ситуации, когда человек может взять свою ипотеку на такой срок, чтоб безболезненно ее выплатить (даже до 30 лет) — и под фиксированную ставку 7% на все периоды.

Об этом в интервью "НВ" заявил глава Украинской финансовой жилищной компании Василий Шкураков.

Такой уровень фиксированной ставки, кроме всего остального, позволит государству отказаться от необходимости выдумывать различные компенсационные механизмы ипотечного кредитования. Мы хотим стимулировать как раз такие группы населения, которые сегодня имеют незначительные доходы и не могут в текущих условиях позволить себе приобрести жилье – тех, кто реально в нем нуждается,

– заявил Шкураков.

По его словам, руководство страны заинтересовано, чтобы максимально ресурс от реализации программы был направлен в новое жилье.

"При средней зарплате в стране чуть больше 11 тысяч гривен ипотека для большинства украинцев остается недоступной, и простой компенсацией из бюджета ипотечный рынок в Украине не создать. Укрфинжитло должно выступить в качестве посредника между банком и гражданином, как надежное плечо государства в этом вопросе. Мы создаем инструмент, который будет выгоден для всех – граждан, бизнеса и государства", – подчеркнул глава Укрфинжитло.

Шкураков отметил, что государство заинтересовано в запуске ипотеки, потому что строительная отрасль – это один из драйверов экономики. Мультипликатор строительства в развитых странах может достигать десяти. В украинских реалиях мультипликатор от строительного бизнеса составляет примерно шесть.

"Потребность огромная, а у нас всего лишь 26 миллиардов гривен ипотечных кредитов на всю страну, это даже не 1% от ВВП. Это очень низкий показатель по сравнению с мировыми лидерами, и даже нашими соседями. Наша задача – создать по всей Украине механизмы и точки роста. Мы хотим дать возможность человеку, у которого доходы стабильны, но ограничены, все-таки прийти в банк, и чтобы банк его мог принять", – заявил он.

Шкураков подчеркнул, что государственная программа должна быть на всей территории Украины, и спрос на нее будет также постепенно расти.

Это государственная программа, направленная на то, чтобы люди получали как можно больше возможностей приобретать жилье в ипотеку, решать свои жилищные вопросы за адекватную плату. На данном этапе оптимальным вариантом является ставка 7 процентов,

– сообщил глава Укрфинжитло.