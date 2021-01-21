Уряд хоче досягти ситуації, коли людина може взяти свою іпотеку на такий термін, щоб безболісно її виплатити (навіть до 30 років) – і під фіксовану ставку 7% на всі періоди.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив голова Української фінансової житлової компанії Василь Шкураков.

Такий рівень фіксованої ставки, крім всього іншого, дозволить державі відмовитися від необхідності вигадувати різні компенсаційні механізми іпотечного кредитування. Ми хочемо стимулювати якраз такі групи населення, які сьогодні мають незначні доходи та не можуть в поточних умовах дозволити собі придбати житло – тих, хто реально цього потребує,

– заявив Шкураков.

За його словами, керівництво країни зацікавлене, щоб максимальний ресурс від реалізації програми був направлений в нове житло.

"При середній зарплаті в країні трохи більше ніж 11 тисяч гривень іпотека для більшості українців залишається недоступною, і простою компенсацією з бюджету іпотечний ринок в Україні не створити. Укрфінжитло має виступити як посередник між банком і громадянином, як надійне плече держави в цьому питанні. Ми створюємо інструмент, який буде вигідний для всіх – громадян, бізнесу та держави", – підкреслив голова Укрфінжитло.

Шкураков зазначив, що держава зацікавлена ​​в запуску іпотеки, тому що будівельна галузь – це один із драйверів економіки. Мультиплікатор будівництва в розвинених країнах може досягати десяти. В українських реаліях мультиплікатор від будівельного бізнесу становить приблизно шість.

"Потреба величезна, а у нас всього лише 26 мільярдів гривень іпотечних кредитів на всю країну, це навіть не 1% від ВВП. Це дуже низький показник у порівнянні зі світовими лідерами, і навіть нашими сусідами. Наше завдання – створити по всій Україні механізми та точки росту. Ми хочемо дати можливість людині, у якої доходи стабільні, але обмежені, все-таки прийти в банк, і щоб банк її міг прийняти", – заявив він.

Шкураков підкреслив, що державна програма має діяти на всій території України, і попит на неї буде також поступово зростати.

Це державна програма, спрямована на те, щоб люди отримували якомога більше можливостей купувати житло в іпотеку, вирішувати свої житлові питання за адекватну плату. На даному етапі оптимальним варіантом є ставка 7%,

– повідомив глава Укрфінжитло.