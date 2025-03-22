Проведение президентских выборов в Украине невозможно до прекращения военного положения, что сейчас невозможно. Это 24 Каналу отметил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда.

Читайте также Зеленский сделал неожиданное предложение сенатору Грэму, который призвал его уйти в отставку

В ближайшее время никаких выборов

Олег Дунда отметил, что украинское политическое сообщество начало готовиться к выборам еще с мая 2022 года. Когда оккупанты ушли из Киевщины, Черниговщины, начались разговоры, что нужно готовиться. Даже штабы разворачивали. Раз в квартал такие разговоры снова обостряются, но уже через две недели все понимают, что выборов не будет, и все затихает.

В ближайшее время выборов не будет. Потому что, как отметили и президент, и другие представители власти, что никаких выборов до прекращения военного положения. По состоянию на сегодня прекращение военного положения не рассматривается. Было много разговоров о том, что сейчас будет прекращение огня. Мы видели, к чему это привело. Никакого прекращения огня нет и неизвестно, когда оно будет,

– сказал он.

По словам народного депутата, не стоит рассчитывать, что в ближайшее время кто-то пойдет на какие-то политические гонки. Он призвал думать прежде всего о государстве, работать над завершением войны.

Напомним, в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что считает нужным проведение выборов в Украине. По его словам, в Украине якобы на это согласились.