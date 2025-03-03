Так, недовольство действиями Зеленского во время встречи с Трампом в Овальном кабинете выразил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он подчеркнул, что украинцу нужно или изменить свое поведение, или уйти в отставку. У Зеленского спросили, что он думает по поводу заявления Грэма во время общения с журналистами после саммита в Лондоне, передает 24 Канал.

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Что сказал президент

Так, в комментарии журналистам Зеленский назвал Грэма "очень хорошим и правильным парнем". Политик подчеркнул, что для того, чтобы сенатор мог право говорить, кто должен быть президентом Украины, кому идти в отставку или нет, он готов предоставить ему украинское гражданство.

И он станет тогда гражданином нашей страны. И тогда его голос будет набирать вес. И я его, как гражданина Украины, буду слышать,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Линдси является представителем партии, которая отстаивает демократические ценности. "И поэтому все равно придется выбирать президента Украины. Не дома у Линдси Грэма, а на выборах в Украине", – добавил Зеленский.

К слову, советник по нацбезопасности Майк Волц, а также спикер Палаты представителей Майкл Джонсон выразили такое же мнение, что и Грэм. Они намекнули на необходимость заменить главу Украины, который бы смог пойти на мирное соглашение с Россией.

Напомним, что сам Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если Украину возьмут в НАТО.