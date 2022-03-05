Сперва о таком решении заявил канадский писатель Линвуд Барклай. Он подчеркнул, что такая жертва совсем небольшая.

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Я признаю, что это не большая жертва, и она будет иметь не больше эффекта, чем пуканье во время бури, но я не продлеваю свои российские книжные контракты,

– написал Барклай.

На его твитт отреагировал Кинг. Он написал: "Я тоже". Заметим, теперь россияне не смогут прочитать новые книги этих авторов. Все, что им остается, – перечитывать старые.

Заметим, ранее "король ужасов" выразил поддержку украинцам из-за жестокой войны, которую начала Россия. Кинг опубликовал фото, где был одет в футболке сине-желтого цвета с надписью I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину".

Писатель отметил, что обычно не публикует фото с собой, однако на этот раз сделал исключение.

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