Писатель выложил фото в футболке с сине-желтыми надписями 28 февраля. На одежде есть популярный сейчас в мире лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину".

К теме Эндрю Гарфилд, Майкл Дуглас, Леди Гага поддержали Украину на красной дорожке SAG Awards 2022

"Обычно я не публикую фото с собой, но сегодня исключение", – отметил Стивен Кинг.

Стивен Кинг поддержал Украину / Фото с твиттера писателя

Кроме Стивена Кинга, многие мировые знаменитости выразили публичную поддержку Украины в защите от российской агрессии. Среди них – Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига, Сара Джессика Паркер.

Дженнифер Энистон внесла свой вклад в поддержку Украины. У нее в инстаграме почти 40 миллионов подписчиков, которым она озвучила свою позицию. Голливудская звезда присоединилась к сбору средств для помощи украинским беженцам.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!