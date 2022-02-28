Письменник виклав фото у футболці з синьо-жовтими написами 28 лютого. На одязі є популярне зараз у світі гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну".

До теми Ендрю Гарфілд, Майкл Дуглас, Леді Гага підтримали Україну на червоній доріжці SAG Awards 2022

"Зазвичай я не публікую фото з собою, але сьогодні виняток", – зазначив Стівен Кінг.



Стівен Кінг підтримав Україну / Фото з твітера письменника

Окрім Стівена Кінга, чимало світових знаменитостей висловили публічну підтримку України у захисті від російської агресії. Серед них – Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга, Сара Джессіка Паркер.

Дженніфер Еністон зробила свій внесок на підтримку України. У неї в інстаграмі майже 40 мільйонів підписників, яким вона озвучила свою позицію. Голлівудська зірка також приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!